Ligue des champions, championnats d'Angleterre et de France de football, F1, le calendrier mondial continue de se réduire comme peau de chagrin en raison de la pandémie de coronavirus, les rares événements maintenus étant pour la plupart organisés à huis clos.

Sport 3 min.

Le monde du sport à l'arrêt ou à huis clos

(AFP) - Après avoir longtemps résisté à toute mesure restrictive, la Premier League a elle aussi suspendu son championnat ce vendredi, jusqu'au 3 avril inclus, après l'annonce jeudi de la contamination de l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta.

La France a également pris la même décision en reportant les matches de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue féminine «jusqu'à nouvel ordre». La plupart des compétitions européennes sont à l'arrêt jusqu'à la fin du mois voire jusqu'au 3 avril. Les rencontres de Ligue des champions et d'Europa League prévues la semaine prochaine ont été reportées.

La FLF suspend l'ensemble des championnats Alors que les contrôles positifs au covid-19 se multiplient dans quasiment toutes les disciplines sportives à travers la planète, la fédération luxembourgeoise de football vient à son tour, ce jeudi, d’annuler tous les matches jusqu'à nouvel ordre.

Par contre en Allemagne, la Ligue a annoncé vendredi qu'elle proposerait lundi une interruption totale des championnats de première et deuxième divisions jusqu'au 2 avril au moins. Concernant les matches de la 26e journée, programmés à huis clos de vendredi à lundi, ils sont maintenus par la DFL sous réserve d'un avis favorable des autorités sanitaires. Au Luxembourg, la FLF mais aussi ses homologues de la FLBB (basket), FLVB (volley), FLTT (tennis de table) et FLH (handball) ont interrompu leurs compétitions.

Le Giro reporté

Outre le football, d'autres disciplines sont annulées ou à l'arrêt. En basket, la NBA est suspendue pour «au moins» un mois, après les premiers cas positifs au sein des Utah Jazz. La Fédération internationale (Fiba) et l'Euroligue ont suspendu toutes les Coupes européennes.

En cyclisme, la huitième et dernière étape de Paris-Nice, prévue dimanche, n'aura pas lieu. L'épreuve, dont les départs et arrivées sont à huis clos, s'achèvera ce samedi. Le Tour de Catalogne, prévu du 23 au 29 mars, est lui reporté. Les premières classiques de mars (E3 et Gand-Wevelgem) ont également été annulées.

Romain Bardet va devoir revoir ses plans. Le Français, à l'instar de Ben Gastauer, avait programmé le Tour d'Italie à son calendrier. Photo: AFP

Après les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo, une autre organisation frappe RCS. Le départ du Giro prévu à Budapest et les deux étapes suivantes prévues en Hongries sont annulées. Par conséquent, le Giro est reporté à une date inconnue.

Tous les sports sont impactés par cette épidémie de covid-19. En patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal, sont annulés alors que trois matches du tournoi des Six nations de rugby ont été reportés. Irlande-Italie, Italie-Angleterre et France-Irlande devraient être disputés fin octobre.



Le risque de chaos se profile pour le sport Après les huis clos et les reports, les équipes en quarantaine dans leur pays. Déjà touchés de plein fouet par les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, ce sont les sportifs qui éprouvent les pires difficultés à se déplacer.

En F1, le Grand Prix d'Australie, programmé dimanche, devait lancer la saison 2020 mais il a été annulé. Les épreuves de Bahreïn, le 22 mars, et du Vietnam, le 5 avril, sont reportés à des dates non précisées. En conséquence, la compétition pourrait débuter durant le mois de mai en Europe. Par contre, la saison de Formule E est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

En moto, les quatre premiers Grands Prix de la saison (Qatar, Thaïlande, Amériques et Argentine) ont été annulés ou reportés. Le début de la saison a été décalé de deux mois à savoir au dimanche 3 mai.

Enfin au tennis, les tournois du circuit ATP est suspendu pendant six semaines jusqu'au 26 avril alors que du coté de la WTA, les tournois de Miami et Charleston ont été sont annulés. Report aussi pour la phase finale de la Fed Cup prévue du 14 au 19 avril à Budapest. Douze nations devaient prendre part à cette épreuve.