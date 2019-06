Le Minerva Lintgen a bouclé ses emplettes estivales

Douze nouvelles recrues, plus deux transferts définitifs: le Minerva Lintgen a bien préparé sa saison 2010-2020 en Division 1. Reste à vivre une campagne plus sereine que sa devancière.

(JFC). - Sauvé de justesse la saison passée en Division 1, Série 1 (11e, 33 pts), le Minerva Lintgen a activement préparé le prochain championnat, afin de vivre une campagne plus sereine. Les dirigeants du club bleu et blanc ont amené douze nouveaux joueurs au stade Jean Donnersbach.

La route entre Mersch et Lintgen a connu quelques embouteillages, puisqu'ils sont quatre à quitter le Marisca pour le Minerva: le gardien Thierry Groff, le défenseur Nicolas Valletta et les attaquants Gilles Feidt et Ervin Nurkovic.

Un joueur débarque de BGL Ligue: il s'agit de Pit Bassing, en provenance d'Etzella, tandis que Mikael Madeira arrive de Wiltz, en PH. Les deux attaquants font l'objet d'un prêt.

Rayon offensif toujours, Christophe da Silva Gomes arrive de l'Alliance Äischdall, Anthony Mira Lopes, d'Aspelt, alors que Joao Seiqueira Monteiro vient directement du Portugal, de OS Armacenses.

En plus de Thierry Groff, Lintgen a acquis un autre gardien de but: Jim Schank, de l'AS Hosingen. Enfin, le Minerva salue les arrivées des défenseurs Joe Mootz (BW Itzig) et Valdemar Perreira Silva (Useldange), ce dernier en prêt.

En outre, Ricky Monteiro (UNA Strassen) et Fabiano Spinelli (Lorentzweiler) ont été acquis à titre définitif.