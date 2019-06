Pour aborder la saison 2019-2020, le club de Mersch a recruté une dizaine de joueurs.

Le Marisca a bouclé son mercato

Parmi les arrivées, on peut épingler trois nouveaux gardiens: André Bill (retour Grevenmacher), Vincent Coelho (Progrès) et Pol Klopp (Useldange).



Louty Diomande, Tidiane Sacko et Fiston Kuku (Mamer), Charly Chaussy (Lintgen), Sven Kaiser (Pratzerthal/Redange), Fabrizio Ravaneli (Feulen), Elvedin Skrijelj (Äischdall), Alex Afonso (Beckerich) et Johny Portela (Muhlenbach) débarquent au Marisca.



Par ailleurs, Ben Klopp (Pratzerthal/Redange) et Daniel Oliveira (Vianden) ont prolongé d'une saison avec les Jaune et Bleu. Enfin, deux jeunes éléments du club Armin Hot et José Domingos ont été intégrés au cadre de l'équipe senior.

Pour rappel, le staff sera composé de Paul Hunnewald, Jörg Piontek (adjoint) et Nandor Stahl (gardiens).