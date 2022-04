Le jeune coureur Niels Michotte fête son plus grand succès à ce jour dans une course cycliste.

Le Luxembourgeois Niels Michotte remporte Paris-Roubaix juniors

(S.MN. avec André Klein) Niels Michotte, âgé de 17 ans seulement, a de bonnes raisons de faire la fête. En ce dimanche de Pâques, le jeune cycliste luxembourgeois de l'équipe Ag2r a succédé au Norvégien Stian Fredheim en tant que vainqueur en titre de la course junior de Paris-Roubaix.

Le départ a été donné à 11h45 à Lecelles. Les coureurs ont ensuite dû parcourir un total de 111,1 kilomètres, répartis sur 17 secteurs pavés. A 14h26, Michotte, qui a dominé la course et creusé une nette avance sur ses poursuivants, a franchi la ligne d'arrivée avec 1'05'' d'avance et a pu crier sa joie.

Romet Pajur (Team Auto Eder/à 1'05'') d'Estonie a pris la deuxième place devant le coéquipier de Michotte, Léandre Lozouet (F/Ag2r). Dans la course des femmes, Christine Majerus a pris la 26ème place samedi.

