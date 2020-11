Au stade Josy-Barthel, les Lions rouges n'ont rien pu faire face à une sélection autrichienne (0-3). Mauvais départ pour la série de trois matches qui attend le onze national.

Le Luxembourg s'incline face à l'Autriche

Patrick JACQUEMOT Au stade Josy-Barthel, les Lions rouges n'ont rien pu faire face à une sélection autrichienne (0-3). Mauvais départ pour la série de trois matches qui attend le onze national.

Mercredi soir, l'équipe nationale de football luxembourgeoise a encaissé trois buts, sans en mettre un seul face à l'Autriche. La centaine de spectateurs réunis pour l'occasion au Josy-Barthel est repartie quelque peu attristée de cette rencontre à sens unique. Que retenir de la première mi-temps? Pas grand-chose à signaler si ce n'est une frappe de Vincent Thill tirée à bout portant devant le gardien autrichien (après une bonne combinaison sur Muratovic et Deville). Et puis ce premier but refusé aux joueurs autrichiens.

Mais la seconde mi-temps allait virer à l'avantage des visiteurs. La première menace venant du jeune remplaçant du FLF Korac qui reprenait de la tête un corner , la balle passant juste au-dessus du but. Trauner allait ouvrir le score finalement (63'); Grgic allait ensuite aggraver le score (83') avant que, dans le temps additionnel, Wiesinger n'enfonce un peu plus les Lions Rouges avec un troisième but (90. + 3.').

Les Lions Rouges misent sur le mental L'équipe nationale de football rencontrera l'Autriche, mercredi soir au stade Josy Barthel. Face à un match qui s'annonce difficile, l'entraîneur de l'équipe entend néanmoins ne pas griller tous ses atouts et compenser avec «la bonne attitude».

L'entraîneur national Luc Holtz a profité de cette rencontre pour donner une chance à quelques joueurs de la deuxième ligne avant les importants matchs de la Ligue des nations à Chypre (samedi 14 novembre) et contre l'Azerbaïdjan au stade Josy-Barthel (mardi 17).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.