Six points sur six pour la sélection de Luc Holtz qui a terrassé les îles Féroé grâce à un but de Gerson Rodrigues sur penalty ce mardi soir.

Ligue des Nations

Le Luxembourg s'en contentera

Le Luxembourg a enchaîné un second succès en Ligue des Nations ce mardi soir à Torshavn. Les Lions Rouges ont distancé les îles Féroé un but à rien au terme d'un match maîtrisé qui a basculé sur un penalty à un quart d'heure de la fin.

Jusque-là, les Lions Rouges avaient pris le jeu à leur compte face à des insulaires mieux organisés et moins naïfs que les Lituaniens trois jours plus tôt, mais dénués de toute imagination dans l'animation offensive.

Rodrigues frustré puis récompensé

Au terme d'un premier acte sans grand relief, Gerson Rodrigues pensait évacuer ses frustrations en contournant le gardien puis en frappant un ballon détourné de la main par Faero. L'arbitre, assisté par la vidéo, signalait un hors-jeu qui frustrait des visiteurs dangereux aux alentours de la demi-heure de jeu avec notamment un Danel Sinani auteur de deux frappes. La première non cadrée (28e). La seconde arrêtée par le gardien (31e).

Un petit but aurait récompensé une volonté de faire la différence alors que les Nordiques ne savaient pas sur quel pied danser et semblaient rapidement se contenter d'un match nul.

Rodrigues était poursuivi par la poisse lorsqu'à la reprise, il exploitait un ballon perdu par Davidsen et voyait sa frappe fracasser le montant gauche de Nielsen. Le gardien local sortait ensuite l'arrêt du match sur une nouvelle tentative de Rodrigues excentré sur la gauche.

Une succession de décisions arbitrales allait ensuite orienter les débats. La première coulait de source lorsque M. Hennessy excluait Joensen coupable d'avoir retenu Olesen alors que celui-ci filait vers le but (67e).

La seconde était limpide aussi, mais c'est l'assistance vidéo qui venait au secours des Luxembourgeois sur un accrochage de S. Vatnhamar sur Barreiro dans la surface de réparation. Le penalty était transformé par Rodrigues (0-1, 74e). L'attaquant inscrivait son onzième but sous les couleurs luxembourgeoises.

À 11 contre 9 pour finir

La troisième décision forte venait une nouvelle fois de la régie vidéo. S. Vatnhamar donnait un coup de coude à Olesen et voyait rouge. Réduits à 9 contre 11, les Féringiens n'avaient plus droit au chapitre et le Luxembourg s'imposait pour la première fois de son histoire face à cet adversaire.

Bien plus importante que cette statistique, cette victoire place les Lions Rouges dans le sillage de la Turquie, large vainqueuse de la Lituanie (6-0) à quatre jours de cette première «finale» du Groupe 1 de la Ligue C. Les deux équipes comptent six points, mais les Turcs ont soigné leur différence de buts avant de se rendre au Stade de Luxembourg samedi devant des tribunes remplies.

Ces débuts idéaux semblent être accompagnés d'autres signaux verts pour le Luxembourg qui ne comptera pas de suspendu samedi alors qu'aucun joueur n'est sorti blessé de cette seconde rencontre d'affilée disputée sur synthétique.

Vivement samedi!

Résumé du match Îles Féroé - Luxembourg 0-1 (0-0) Îles Féroé: Nielsen, Davidsen, Hansson (78e Mikkelsen), Rolantsson, S. Vatnhamar, K. Olsen (78e Agnarsson), Askham (60e Nattestad), Faero, G. Vatnhamar (85e Andreasen), M. Olsen (85e Jonsson), Joensen. Luxembourg: Moris, M. Martins, Chanot, Carlson, Olesen (90+5 Gerson), Pinto, C. Martins, Barreiro, Sinani, Borges (86e S. Thill), Rodrigues (90+3 Bohnert). But: 0-1 Rodrigues (74e sp) Cartons jaunes: Joensen, Faero (Îles Féroé) Cartons rouges: Joensen (67e, accroche Olesen parti seul au but), S. Vatnhamar (80e, coup de coude sur Olesen) Arbitres: MM. Hennessy, Clarke, McDonnell (IRL)

