Sport 5 min.

Le Luxembourg rêve de jouer à nouveau les trouble-fête

Eddy RENAULD Le Luxembourg accueille ce mardi soir au stade Josy Barthel (20h45) la Serbie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Battus samedi face au Portugal, les Serbes n'ont plus le droit à l'erreur et sont sous pression. La chance pour les hommes de Luc Holtz?

Luxembourgeois et Serbes présentent la particularité de compter le même nombre de points dans ces éliminatoires de l'Euro 2020 (4) mais aussi le fait d'avoir perdu leur dernière rencontre officielle des éliminatoires du groupe: 0-1 en Ukraine pour le Club Luxembourg en juin dernier, 2-4 pour les Serbes samedi contre le Portugal.



Un revers qui a relancé Cristiano Ronaldo et les siens dans la course à l'Euro 2020 mais placé la sélection serbe, qui évoluait pour la première fois sous la direction de Ljubisa Tumbakovic, dans une situation plus que délicate. «On s'attendait à mieux, mais nous sommes tombés sur une excellente équipe du Portugal avec beaucoup de joueurs qui peuvent à eux seuls plier un match. Nous ne sommes pas mathématiquement éliminés et tant que c'est le cas, il faut se battre», a commenté le coach serbe.

Un discours clair et sans équivoque. Les visiteurs aborderont le match de ce mardi soir avec l'ambition de décrocher les trois points mais l'entraîneur serbe se méfie tout de même de son hôte du jour.

«Le Luxembourg mérite une attention particulière, je suis réaliste. Les résultats de leurs clubs deviennent de plus en plus intéressants, à la surprise de beaucoup, ils avancent lentement. Ils sont maintenant devant nous au classement, ils ont une meilleure différence de buts, ils ont perdu contre l'Ukraine sans avoir démérité. Nous devrons être sérieux afin de signer un résultat positif.»



Sans Tadic ni Jovic

Pour aborder son cinquième match de la campagne, la sélection serbe sera privée de deux individualités que sont Dusan Tadic de l'Ajax Amsterdam et Luka Jovic, l'attaquant du Real Madrid transféré cet été en provenance de l'Eintracht Francfort.

Mais pour Luc Holtz, ces absences ne changent rien dans la préparation de ce duel. «Il y a du talent à tous les niveaux dans cette formation. Collectivement, la Serbie est sans doute en dessous de l'Ukraine mais individuellement, chaque joueur peut faire la différence sur un coup d'éclat. Ce qui compte, c'est l'investissement sur le terrain et pas les noms qui se trouvent sur la pelouse. Un jeune joueur sera peut-être plus motivé d'affronter le Luxembourg qu'un élément routinier qui a par exemple disputé une demi-finale de Ligue des champions.»

Chanot rentre, Olesen en Italie

En ce qui concerne la sélection luxembourgeoise, le revers concédé lors du match amical programmé jeudi dernier à Belfast contre l'Irlande du Nord (0-1) est oublié. Mais l'Ettelbrukois s'attend tout de même à davantage de présence offensive notamment dans la zone de finition adverse.

«Quel que soit le n°9 qui sera aligné, avec la qualité de nos ailiers, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va trouver le chemin des filets», estime le coach national qui a aussi évoqué la possibilité d'évoluer en 4-4-2 en fonction du déroulement du match et qui n'a rien dévoilé sur les noms qui composeront son onze de départ.

Les incertitudes concernant Kevin Malget, problèmes aux adducteurs, et Gerson Rodrigues, cheville, ont été levées. Le sélectionneur national pourra donc compter sur un groupe au grand complet puisque Maxime Chanot, qui a gagné samedi en MLS avec New York City (2-1 contre New England) a rejoint le groupe. Par contre Mathias Olesen a rejoint la sélection Espoirs qui affronte l'Italie ce mardi soir pour le compte des éliminatoires de l'Euro U21.

Blessé à Belfast, Gerson Rodrigues est finalement apte pour le service. Photo: AFP

Le cadre luxembourgeois

Gardiens: Anthony Moris (Excelsior Virton/BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (F91 Dudelange).

Défenseurs: Dirk Carlson (Karlsruhe SC/ALL), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE), Laurent Jans (SC Paderborn/ALL), Kevin Malget (Excelsior Virton/BEL), Vahid Selimovic (Apollon Limassol/CYP), Aldin Skenderovic (Progrès Niederkorn), Marvin Martins (Karpaty Lviv /UKR), Tim Hall (Karpaty Lviv/UKR).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (FSV Mayence/ALL), Chris Philipps (Legia Varsovie/POL), Danel Sinani (F91 Dudelange), Olivier Thill (FK Oufa/RUS), Vincent Thill (US Orléans/FRA).

Attaquants: Daniel Da Mota (Racing FCUL), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev/UKR), Dave Turpel (Excelsior Virton/BEL), Maurice Deville (Waldhof Mannheim/ALL), Aurélien Joachim (Excelsior Virton/BEL).

Le cadre serbe

Gardiens: Marko Dmitrovic (SD Eibar/ESP), Boris Radunovic (Hellas Vérone/ITA), Predrag Rajkovic (Stade Reims/FRA).

Défenseurs: Marko Gobeljic (Etoile Rouge Belgrade), Aleksandar Kolarov (AS Rome/ITA), Nikola Maksimovic (SSC Naples/ITA), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk/POL), Nikola Milenkovic (Fiorentina/ITA), Stefan Mitrovic (RC Strasbourg/FRA), Matija Nastasic (Schalke 04/ALL), Antonio Rukavina (FK Astana/KAZ), Uros Spajic (FK Krasnodar/RUS).

Milieux de terrain: Mijat Gacinovic (Eintracht Francfort/ALL), Filip Kostic (Eintracht Francfort/ALL), Darko Lazovic (Hellas Vérone/ITA), Adem Ljajic (Besiktas JK/TUR), Sasa Lukic (FC Torino/ITA), Nemanja Maksimovic (CD Getafe/ESP), Nemanja Matic (Manchester United/ANG), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome/ITA), Luka Milivojevic (Crystal Palace/ANG), Nemanja Radonjic (Olympique Marseille/FRA).

Attaquants: Aleksandar Mitrovic (Fulham FC/ANG), Milan Pavkov (Etoile Rouge Belgrade), Aleksandar Katai (Chicago Fire/USA).

Arbitres

D. Massa (ITA) assisté de MM. A. Tegoni et M. Mariani. F. Meli (4e officiel).

Olivier Thill devancé par un joueur nord-irlandais. Les Luxembourgeois devront faire preuve d'un engagement pour espérer décrocher quelque chose face aux Serbes. Photo: AFP

Le point du groupe B

Mardi à 20h45

Luxembourg - Serbie

Lituanie - Portugal

Déja joués

Portugal - Ukraine 0-0

Luxembourg - Lituanie 2-1

Portugal - Serbie 1-1

Luxembourg - Ukraine 1-2

Ukraine - Serbie 5-0

Lituanie - Luxembourg 1-1

Ukraine - Luxembourg 1-0

Serbien - Lituanie 4-1

Lituanie - Ukraine 0-3

Serbie - Portugal 2-4

Le classement

1. Ukraine 13 points (5 matches)

2. Portugal 5 (3 matches)

3. Luxembourg 4 (4 matches)

4. Serbie 4 (4 matches)

5. Lituanie 1 (4 matches)