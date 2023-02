L’équipe de Coupe Davis grand-ducale a fini par battre l’Afrique du Sud après une âpre bataille dominicale ponctuée par un succès au forceps d’Alex Knaff.

Le Luxembourg promu dans le Groupe II mondial

On n’a pas fait la partie la plus difficile du chemin quand on mène deux points à rien à la fin de la première journée d’un match de Coupe Davis. La Belgique peut en témoigner après sa défaite en Corée du Sud.

Les Luxembourgeois ont dû puiser dans leurs réserves physiques et dans leurs ressources morales pour terrasser une équipe d’Afrique du Sud qui s’était relevée après un samedi bien compliqué au cours duquel Alec Beckley n’était pas parvenu à tenir la distance face à Alex Knaff (4-6, 6-3, 6-3) alors que Kris Van Wyk n’avait pas trouvé la parade pour contrer le puissant Chris Rodesch (6-4, 6-4).

Pas de quoi pourtant donner les coudées franches au capitaine grand-ducal. «Je n’ai pas passé une nuit tranquille. Je savais que c’était un piège de mener 2-0 même si c’est plus confortable que de se retrouver dans la situation inverse. Je savais aussi que le double allait être compliqué», admettait Gilles Muller.



Insoutenable thriller

Le double répond en effet à une mécanique tellement particulière qu’elle a remis les visiteurs en selle. Avec un Raven Klaasen rompu à l’exercice avec ses deux finales de Grand-Chelem et un 60e rang mondial qu’il défend toujours à plus de 40 ans, les visiteurs ont davantage maîtrisé leur sujet que la paire Knaff-Rodesch. Pas assez décisif sur son service, le premier joueur grand-ducal allait se faire breaker à trois reprises dont deux fois dans une belle fatale au Luxembourg (4-6, 7-5, 3-6).

Ce sursis allait redonner un coup de fouet à l’équipe africaine et à un Van Wyk que l’on avait laissé en plein questionnement la veille. Une nuit a suffi au premier joueur visiteur pour débarrasser son jeu de ses scories qui ont pollué sa première sortie. Capable d’imprimer un faux rythme à la rencontre, le 516e joueur mondial cueillait Knaff à froid et laissait son adversaire perplexe (3-6). «J’avais les jambes un peu lourdes après le double. J’ai mis un peu de temps à me mettre dedans», confessait le héros du jour.

Redoutable contreur, Van Wyk écœurait l’enfant du pays chaque fois qu’il venait à la volée. Knaff devait aller chercher au fond de lui-même le carburant nécessaire pour remonter la pente et égaliser à un set partout (6-3).

Photo: Ben Majerus

A un jeu partout dans la belle, Knaff réalisa le break (2-1). L’Afrique du Sud demanda alors un temps mort médical. La partie gagnait en intensité. Van Wyk débreaka avant que Knaff ne ravisse une nouvelle fois le service de son adversaire. Le thriller devenait insoutenable.

Le Sud-Africain avait encore l’occasion de recoller à 5-5 en se procurant une balle de break avant qu’Alex Knaff ne vienne conclure le rencontre à la volée, là où il vécut un véritable calvaire pendant tout le match. «Oui mais je savais que c’était le chemin qu’il fallait suivre pour aller chercher les points avec son revers avec lequel il n’arrivait pas à faire mal. Peut-être que je n’aurais pas gagné un tel match il y a quelques années mais j’ai pris de la confiance et de l’expérience en 2022.»

En attendant le tirage

Voilà donc le Luxembourg de retour dans le Groupe II cinq ans après l’avoir quitté. «Je ne m’étais pas fixé de date pour remonter. Je savais qu’on était sur la bonne voie. On n’était probablement pas prêts pour la montée les années précédentes. Mais là, c’était le bon moment. Avec ce qu’on a montré ce week-end, on a prouvé qu’on avait largement le niveau d’être là où nous sommes», ponctuait le capitaine qui attend désormais le tirage au sort.

Photo: Ben Majerus

Le Luxembourg connaîtra le nom de son adversaire dans le Groupe II mondial ces prochains jours. Il rencontrera en septembre une nation battue dans les barrages du Groupe 1 ou l’un des pays vainqueurs des matches d’appui dans le Groupe II comme celui que le Luxembourg vient de disputer. Un système de tête de série devrait dans un premier temps classer les nations dans deux grandes poules. Rappelons que si le Luxembourg a déjà rencontré son futur adversaire, la partie ne se déroulera pas là où elle a eu lieu la dernière fois mais dans l’autre pays.

Luxembourg - Afrique du Sud 3-1 Samedi Alex Knaff (ATP 608) bat Alec Beckley (687) 4-6, 6-3, 6-3 Chris Rodesch (724) bat Kris Van Wyk (516) 6-4, 6-4 Dimanche Raven Klaasen-Alec Beckley battent Alex Knaff-Chris Rodesch 6-4, 5-7, 6-3 Alex Knaff bat Kris Van Wyk 3-6, 6-3, 6-4

