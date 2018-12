Le Luxembourg a hérité du Portugal, de l'Ukraine, de la Serbie et de la Lituanie lors du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020 qui s'est déroulé ce dimanche à Dublin. Les Lions Rouges figurent dans le Groupe B. Un groupe à cinq équipes.

Le Luxembourg hérite du Portugal et de la Serbie

Sous les yeux d'un Luc Holtz qui a lâché un petit sourire, le Luxembourg aura droit à un plat de résistance bien connu, mai aussi à de l'inédit lors de l'année 2019.



Le vieil habitué des lieux, c'est bien sûr le Portugal que le Luxembourg rencontrera pour la 16e et 17e fois de son histoire. Les deux pays s'étaient quittés en 2015 lors d'un match amical. La Seleção a gagné ses huit derniers duels avec les Lions Rouges. Elle les rencontrera cette fois dans le cadre de la campagne européenne. Une première puisque c'est toujours sur la route des Mondiaux que les deux pays s'étaient croisés de façon qualificative.

Le Portugal est le tenant du titre du trophée. Il est toujours entraîné par Fernando Santos.

L'Ukraine est, elle, sortie du pot 2. Le Luxembourg aurait certainement préféré l'Allemagne, qui retrouvera l'un de ses meilleurs «ennemis», les Pays-Bas. Il se contentera d'un adversaire rencontré en 2014 et en 2015 et à qui elle n'a jamais marqué de buts en trois affrontements dont un amical. Les trois duels se sont soldés par une victoire des Slaves 3-0. C'est la légende Andriy Shevchenko qui dirige la sélection.

La Serbie sera une découverte pour les Lions Rouges. Depuis l'éclatement de la Yougoslavie, la Serbie comme la Croatie ne sont jamais passées par ici. Une belle occasion pour la diaspora intallée au Luxembourg de saluer les Aigles blancs.

Enfin, la Lituanie sera, elle, l'adversaire le plus à la portée de la sélection de Luc Holtz. Les Baltes sont tombés en 2013 (2-1) à la route d'Arlon lors du dernier match amical. Le premier, disputé quatre ans plus tôt, avait tourné à l'avantage de la Lituanie.

La Lituanie se retrouvera dans le même groupe que le Luxembourg lors de la prochaine Ligue des Nations après sa campagne calamiteuse dans le Groupe C. Les Baltes n'ont pas pris le moindre point face à la Serbie, la Roumanie et le Monténégro.

Comme le Portugal faisait partie des têtes de série issues de la Ligue des Nations, le Luxembourg se retrouve dans un groupe de cinq, ce qui permettra de libérer des dates à la Seleção pour le final four de cette Ligue des Nations dont les contours seront précisés ce lundi.

Le Luxembourg a aussi été attentif au tirage au sort des quatre vainqueurs de la Ligue D de l'Europa League car il s'agit de l'un des échappatoires pour faire partie du futur casting de l'Euro. Pour cela, il faut que la Géorgie, le Kosovo, la Biélorussie ou la Macédoine se qualifie directement, ce qui relancerait dans le jeu le Luxembourg pour les barrages de la Ligue des Nations.

Les Kosovars ont peut-être le plus de chance dans le groupe de l'Angleterre à moins que la Macédoine ne joue les trouble-fête dans le Groupe G. Très improbable tout de même.

Les huit matches du Luxembourg se dérouleront de mars à novembre. Le Luxembourg recevra encore ses hôtes du stade Josy Barthel avant l'inauguration de la nouvelle enceinte prévue au printemps 2020.

LE TIRAGE AU SORT

Groupe A

Angleterre, République tchèque, Bulgarie, Monténégro, Kosovo

Groupe B

Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie, Luxembourg



Groupe C

Pays-Bas, Allemagne, Irlande du Nord, Estonie, Biélorussie



Groupe D

Suisse, Danemark, Irlande, Géorgie, Gibraltar



Groupe E

Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan



Groupe F

Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, îles Féroé, Malte



Groupe G

Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, Macédoine, Lettonie



Groupe H

France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie, Andorre



Groupe I

Belgique, Russie, Ecosse, Chypre, Kazakhstan, Saint-Marin



Groupe J

Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Grèce, Arménie, Liechtenstein

Rappelons que l'Euro aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020. Pour la première fois il se déroulera dans 12 villes européennes différentes. A Amsterdam, à Munich, à Bucarest, à Budapest, à Bakou, Saint-Pétersbourg, Bilbao, Rome, Dublin, Glasgow, Londres et Copenhague. Et la finale se jouera à Londres.

ILS ONT DIT

Fernando Santos (sélectionneur du Portugal): «Il y a trois candidats pour les deux places qualificatives et le Portugal est l'un des trois. Nous évitons l'Allemagne, mais l'Allemagne peut aussi dire qu'elle nous vite. L'Ukraine et la Serbie sont de redoutables adversaires. Ils sont tous les deux promus en Ligue des Nations. Ce ne sera pas facile contre la Lituanie et le Luxembourg qui s'améliorent très vite. Ce sera un groupe difficile et le Portugal devra s'y préparer.»

Andriy Shevchenko (sélectionneur de l'Ukraine): «On savait que l'on n'aurait pas d'adversaires faciles. On hérite probablement du plus dur morceau du pot 3 (Serbie) et les champions d'Europe sont aussi là! Mais on a une bonne équipe et on va essayer d'accomplir notre mission.»