Le Luxembourg gagne une place au classement FIFA

Jean-François COLIN A la faveur de ses deux matches du mois de mars, la victoire 2-1 contre la Lituanie, suivie de la courte défaite 1-2 contre l'Ukraine, le Luxembourg grimpe d'une marche au nouveau classement mondial de la FIFA publié ce jeudi, au 86e rang.

Sur la même ligne qu'Oman et le Liban avec 1.277 points, les Roud Léiwen talonnent l'Ouzbékistan (85e) et Israël (84e). Les prochains adversaires de la bande à Luc Holtz au mois de juin dans la qualification pour l'Euro 2020, la Lituanie et l'Ukraine, pointent respectivement aux 27e et 132e rangs. Quant à Madagascar, que Laurent Jans et ses équipiers affronteront en amical le 2 juin, il occupe la 107e place.

Sur le graphique ci-dessus, on peut voir l'évolution du classement de la sélection luxembourgeoise, qui est résolument passée dans le Top 100 à partir de 2017.



Pour la sixième fois de suite, la Belgique trône sur la plus haute marche du podium et devance la France, championne du monde, et le Brésil. Les Diables Rouges occupent la première place du ranking mondial depuis septembre 2018. Avec un total de 1.737 points, la phalange de Roberto Martinez en compte trois de plus que les Bleus de Didier Deschamps.

L’Angleterre (4e, 1.647) et l’Uruguay (6e, 1.613) grimpent d’une position au détriment de la Croatie (5e, 1.621) et du Portugal (7e, 1.607).