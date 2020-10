Le Luxembourg gagne deux places au classement Fifa

Deux victoires contre une défaite enregistrées en octobre: ce bilan suffit aux Roud Léiwen pour passer de la 97ème à la 95ème place dans la hiérarchie du football mondial.

Jean-François COLIN

Aussi belle qu'importante, la victoire (1-2) ramenée du Monténégro le 13 octobre dernier par les hommes de Luc Holtz ne leur rapporte pourtant pas grand-chose au classement Fifa. Couplés à un autre succès - 2-0 contre Chypre - et à une lamentable défaite en amical face au Liechtenstein (1-2), ces trois points essentiels conquis en Ligue des nations permettent au Luxembourg de gravir... deux marches seulement au ranking mondial, publié jeudi par la Fédération internationale.

De la 97ème place en septembre, les Roud Léiwen accèdent au 95ème rang (score de 1.247), coincés entre le Viêt-Nam (94ème, 1.258) et la République kirghize (96ème, 1.240). Pour tenter d'encore progresser et finir l'année proche des sommets atteints fin 2017 (83) et 2018 (86), trois débats figurent au menu du mois de novembre: le 11 en amical contre l'Autriche, puis les deux derniers duels du groupe 1 en Division C de la Ligue des nations, le 14 à Chypre et le 17 face à l'Azerbaïdjan. Après quoi, cette année internationale 2020 hors du commun se refermera.

Dans les plus hautes sphères de la hiérarchie, la Belgique confirme sa première place après le partage en amical contre la Côte d'Ivoire (1-1), ainsi que la défaite en Ligue des Nations en Angleterre (2-1) et le succès (1-2) ramené d'Islande. Nantis de 1.765 points, les Diables Rouges devancent la France (1.752), le Brésil (1.725), l'Angleterre (1.669) et le Portugal (1.661). Ces cinq pays ont conservé leur classement. L'Espagne gagne une place et se retrouve sixième, devant l'Uruguay. L'Argentine et la Croatie échangent leurs places au huitième et neuvième rangs.

