Le Luxembourg frôle l’exploit en Turquie

Christophe NADIN Les Lions Rouges ont mené à trois reprises à Istanbul dans un match fou qui s’est terminé sur un nul spectaculaire (3-3).

La sélection luxembourgeoise n'a pas disputé son match le plus abouti de ces dix dernières années, mais elle est passée à côté de l'une des plus grosses sensations de son histoire récente. Le match nul conquis de haute lutte à Istanbul ce jeudi soir (3-3) est d'ailleurs à ranger dans les meilleurs moments vécus sous Luc Holtz.



C'était tout de même une Turquie retrouvée depuis quelques années qui donnait l'hospitalité à un Luxembourg privé de Dirk Carlson, Christopher Martins, Mathias Olesen et Olivier Thill. Le sélectionneur avait aligné son meilleur onze possible et le message qu'il martelait depuis plusieurs jours a visiblement infusé.

Les Lions Rouges n’ont pas eu peur dans la capitale turque. Ils ont même fait preuve de culot en menant à la marque à trois reprises. D'abord lorsque Marvin Martins profitait d’une relance au pied magique d’Anthony Moris pour ouvrir le score à la suite d’une mésentente entre Elmali et Çakir (0-1, 8e). Puis lorsque Danel Sinani ponctuait le raid mémorable d'Yvandro Borges parti en arrachant un ballon à Ayhan (1-2, 37e) très loin du but adverse. Et enfin quand Gerson Rodrigues, qui s'était fait oublier en seconde période, poussait du plat pied un centre de Florian Bohnert (2-3, 69e).

Le cauchemar de Chanot

Malheureusement, le Luxembourg n'a pas profité longtemps de ses avantages. Surtout en première mi-temps. Maxime Chanot, si bon depuis le début de la campagne, a vécu un cauchemar sur la pelouse du Stade Fatih Terim. D'abord en commettant un penalty pour une semelle qui traînait sur Aktürkoglu. Ünder rétablissait l’égalité (1-1, 15e). Puis sur une déviation malheureuse dans son propre but sur un centre-tir d’Ünder une minute après le deuxième avantage pris par le Luxembourg (2-2, 38e).

Les Luxembourgeois ont mené à trois reprises à Istanbul, mais ont dû concéder le match nul en fin de match. Photo : AFP

Le défenseur new-yorkais sortait à la pause et Lars Gerson honorait une 88e sélection en jouant les pompiers de service à plusieurs reprises. Car la seconde période fut à sens unique. Elle ne se disputa quasiment que dans le camp grand-ducal. Moris repoussait tout ce qu'il pouvait dont une tête à bout portant d’Unal à l’heure de jeu. Mais le gardien de l’Union Saint-Gilloise ne pouvait rien sur un envoi du remplaçant Yüksek qu'on laissa trop seul aux abords de la surface de réparation (3-3, 87e). Il restait moins de dix minutes à jouer. Le public local s'impatientait et jetait quelques objets sur la pelouse. Les vagues blanches revenaient sans cesse mais Tobias Stieler, très bon ce jeudi, délivrait le Luxembourg.

Les Lions Rouges ramènent un point d'Istanbul et en totalisent désormais 8 avant d’aborder le dernier match de cette campagne en Ligue des Nations. Ils sont déjà certains de finir à la deuxième place du Groupe 1 de la Ligue C. C’était l’objectif de départ. Il ne reste qu'à mettre la cerise sur le gâteau dimanche contre la Lituanie, tenue en échec par les îles Féroé sur son terrain (1-1).

Turquie - Luxembourg : 3-3 (2-2) Turquie: Çakir, Çelik, Ayhan, Söyüncü (46e Cigerci), Elmali, Ünder (78e Akgün), Kökçü (81e Yüksek), Kadioglu, Aktürkoglu (73e Dursun), Ünal, Dervisoglu (46e Kahveci).

Luxembourg: Moris, M. Martins (53e Bohnert), Jans, Chanot (46e Gerson), Pinto, Barreiro, V. Thill (75e Rupil), S. Thill, Borges, Sinani, Rodrigues (85e Skenderovic). Buts: 0-1 M. Martins (8e), 1-1 Ünder (15e), 1-2 Sinani (37e), 2-2 Chanot (38e csc), 2-3 Rodrigues (69e), 3-3 Yüksek (87e).

Cartons jaunes: Ünder (Turquie), M. Martins (Luxembourg)

Arbitre: M. Stieler (ALL)

