Le Luxembourg en position de force

Christophe NADIN L’équipe de la FLT mène 2-0 après les victoires en simple d’Alex Knaff et de Chris Rodesch et se retrouve à un point de la victoire contre l’Afrique du Sud.

Les retrouvailles sont parfois sources d’angoisses. «Je le confesse, ça m’a un peu pris», reconnaissait Alex Knaff quelques minutes après son premier simple qui plaçait le Luxembourg aux commandes de ce barrage du Groupe II mondial de Coupe Davis face à l’Afrique du Sud.



Le premier joueur luxembourgeois, classé 608e à l’ATP, venait de batailler un peu plus de deux heures pour terrasser Alec Beckley, qui lui rendait 79 places au ranking mondial. «Je ne m’attendais pas à voir autant de monde. La famille, les amis. La Coupe Davis, c’est un rendez-vous tellement important pour moi.»

Le combat changea d’âme

Il aura fallu une manche au joueur local pour délester ses épaules de cette pression. Il avait pourtant effacé un premier break pour revenir à 4-4 mais le second lui fut fatal (4-6). En panne de premières balles et de régularité avec quelques fautes de filet, Knaff se retrouvait dos au mur. Il mesura dans ces instants l’importance de jouer à domicile.

Alec Beckley, très en jambes dans la première heure de jeu avec une défense aiguisée qui posait problème à son adversaire, allait baisser de rythme. Le fameux système des vases communicants opérait avec une première balle qui passait mieux au service et des coups plus francs de Knaff qui poussaient le Sud-Africain à la faute. «Je suis resté fort mentalement et j’ai repris confiance au fil du match.»

Après un festival de breaks en début de deuxième manche, le combat changea définitivement d’âme (6-3). Le nombre d’opportunités de prendre le service adverse ne laissait plus place au doute. Alex Knaff tenait sa proie. Il restait à lui donner le coup de grâce. La troisième balle de break à 2-2 était la bonne pour Knaff. Beckley n’allait jamais s’en remettre et le Luxembourg se retrouvait une première fois en position de force après cette victoire 4-6, 6-3, 6-3.

C’était à Chris Rodesch (ATP 724) de consolider cette position de force. Le deuxième joueur grand-ducal rendait plus de 200 places à son adversaire Kris Van Wyk (516) au classement mais il en fallait plus pour impressionner ce grand gaillard.

Rodesch sert le plomb

La bataille de service faisait rage dans le premier set mais celui du Luxembourgeois était plus impressionnant. Son adversaire de 26 ans misait davantage sur son jeu de fond de court. Il n’hésitait pas à arrondir ses frappes pour faire durer l’échange et faire craquer le joueur local moins à l’aise dans cet exercice.

Mais Rodesch s’est jeté comme un mort de faim sur la première opportunité de break pour mener 4-3 et empocher le gain de la première manche (6-4).

D’une redoutable efficacité au service avec des premières balles qui devaient avoisiner les 200 km/h, le droitier ne tardait pas à enfoncer le clou dans le seconde manche en s’emparant du service adverse à 2-2. Van Wyk aidait bien son adversaire en commettant un nombre impressionnant de fautes du fond de court.

Injouable sur sa mise en jeu, Rodesch se dirigeait tout droit vers une victoire en deux manches que son adversaire n’est jamais parvenu à contester en ne se procurant aucune balle de break. «Je suis content de mon match. Je savais qu’en le breakant, j’avais fait le plus dur car j’étais à l’aise sur mon service», déclarait Chris Rodesch après la partie.

Le Luxembourg mène 2-0 avant le double de ce dimanche. Mais pour le capitaine Gilles Muller, il n’est pas question de dire que son équipe est sur du velours. «Je suis très satisfait du comportement des garçons. Alex était un peu tendu mais tout est rentré dans l’ordre et Chris a joué un match très solide. Je suis aussi content d’avoir vu tant de monde aujourd’hui mais pas question de relâcher la pression car une défaite dans le double ramènerait l’Afrique du Sud à 2-1», admettait l’ancien professionnel.

Le double ouvrira donc la session dominicale dès midi. Il devrait opposer la paire Knaff-Rodesch au binôme Klaasen-Beckley. Les deux derniers simples suivront.

