Le Luxembourg en position de favori

Didier HIEGEL Luxembourg - Moldavie samedi soir au stade Josy Barthel (20h45)

Une fois n'est pas coutume, c'est en position avantageuse que le Luxembourg accueille la Moldavie, ce samedi (20h45) au stade Josy Barthel, pour l'ouverture de la Ligue des Nations. Les trois points sont espérés avant de rallier Saint-Marin dimanche pour la suite de la compétition, mais la prudence reste de mise.



Nous y voilà! C'est la rentrée internationale. Mais cette année, il faudra attendre le mois de mars prochain pour se plonger dans la phase classique des éliminatoires du Championnat d'Europe 2020. Place d'abord à la Ligue des Nations, la grande nouveauté instaurée par l'UEFA. Cette nouvelle compétition est censé pimenter des matches qui manquaient auparavant de relief. Elle garnira un peu plus les caisses en droits TV, mais permettra aussi à certaines nations jusque là écartées du grand banquet qui marque la fin du printemps tous les quatre ans de s'inviter à la table des «grands». La belle aubaine pour les sans-grades.

Versé dans le groupe 2 de la Ligue D, le Luxembourg va batailler avec la Biélorussie, la Moldavie et Saint-Marin en vue de décrocher sa place pour une demi-finale et une finale de Ligue. Le vainqueur de la Ligue D jouera l'Euro 2020. Quel jackpot!

Dans l'investissement, il faudra prendre exemple sur une équipe comme l'Atlético Madrid

Les derniers résultats de l'équipe nationale, de Dudelange et de Niederkorn, sur la scène internationale, ont ouvert en grand les appétits, mais restons les pieds sur terre, la route sera longue pour obtenir le Graal. L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene est tout récemment venue rappeler certains fondamentaux aux internationaux (1-4 mardi soir). L'humilité, le don de soi et l'envie notamment.



«Etre dans l'effort, avoir de l'exigence, être présents dans les duels, jouer discipliner, sera la base de ce que nous devrons posséder samedi soir», a commenté Luc Holtz, en conférence de presse vendredi. «Si on défend avec un bloc bas, avec un bloc plus haut, si on met la pression... ça c'est du détail technique. Mais dans l'investissement, il faudra prendre exemple sur une équipe comme l'Atlético Madrid. Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas jouer.»

Décisif avec Dudelange, Danel Sinani serait bien avisé de l'être aussi avec l'équipe nationale. Photo: Ben Majerus

«Huit matches sur les onze derniers sans défaite»

Le rappel à l'ordre lancé à sa troupe dès la fin du match de préparation semble avoir été entendu à la veille d'aborder le match contre la Moldavie, premier virage à ne pas manquer pour conserver des ambitions dans ce groupe 2. Les six points des deux premiers rendez-vous du mois de septembre sont escomptés avant de se rendre le mois prochain en Biélorussie. «Le véritable favori du groupe», selon Luc Holtz, «parce que c'est une équipe plus expérimentée que la nôtre, à l'impact physique supérieur et qui s'appuie sur des joueurs qui participent à la phase de groupe de la Ligue des champions avec le BATE Borisov», avait-il indiqué. A Lipperscheid, lieu de résidence de la sélection, il a rappelé les forces en présence: «La Biélorussie est clairement favorite du groupe. Et entre la Moldavie et nous, c'est du 50-50».



Pourtant, les chiffres parlent en faveur du Luxembourg . Le technicien ne manque pas de rappeler le pedigree de son groupe. «Huit matches sur les onze derniers sans défaite.» Et pas des moindres, à l'image des 0-0 obtenus en France et face au Sénégal, ou des victoires contre l'Albanie, la Biélorussie et la Hongrie. Avec ce profil, les Roud Léiwen n'auraient-ils pas les moyens de mettre le 175e au classement Fifa à la raison?

La Moldavie, quant à elle, reste sur une série de vingt rencontres sans le moindre succès après les rencontres contre Saint-marin (3-0) et au Monténégro (5-2) en 2013. Son sélectionneur, Alexandru Spiridon, doit en plus composer sa formation sans Artur Ioniţa (Cagliari), sans doute son meilleur élément, qui est suspendu, alors que Vitalie Damaşcan (Torino) et Alexandru Boiciuc (Sheriff Tiraspol) sont annoncés absents. Celui qui a assisté Mircea Lucescu pendant douze ans au Shakhtar Donetsk et au Zenit Saint-Pétersbourg devrait présenter un bloc bas qu'il faudra perforer tout en se méfiant de ne pas se faire prendre à revers.



Mettre mes joueurs dans le dispositif où ils se sentent le mieux à l'aise

«Il faudra être patients»

Les trois dernières confrontations avec la république coincée entre le Prut et l'Ukraine se sont soldées par trois matches nuls et vierges. «Selon certaines circonstances de jeu, peut-être serons nous satisfaits avec un point... mais on joue à la maison et par la force des choses on veut la victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aborder ce match la fleur au fusil. Peut-être vont-ils proposer quelque chose de différent de ce qu'on attend? Il faudra être patients, pas dans le stress. Je vais essayer de mettre mes joueurs dans le dispositif où ils se sentent le mieux à l'aise.»

«J'aimerais bien qu'on aborde cette compétition comme des qualifications normales, avec, naturellement, l'objectif de gagner ces matches mais être concentrés défensivement, pas seulement concentrés sur l'animation offensive», nous a confié jeudi Chris Philipps. Son sélectionneur est sur la même longueur d'onde. Même si il a observé «du mauvais, du très mauvais et de l'ultra-mauvais», mardi, il devrait présenter une formation à la configuration très proche de celle mise sur pied contre le club de deuxième Bundesliga avec une ligne de quatre: Jans, Chanot, Gerson, Malget, devant Moris, Olivier Thill, qui pourrait relayer Barreiro, pourrait occuper le cœur du jeu avec Martins et Philipps alors qu'un trio: Sinani-Joachim-Turpel, en phase offensive, serait chargé de forcer le verrou moldave.

Les débuts de mois de septembre, à domicile, conviennent généralement bien à la sélection nationale ces dernières années. Les victoires contre l'Albanie (2-1, 2011), l'Irlande du Nord (3-1, 2013), la Macédoine (1-0, 2015) et la Biélorussie (1-0, 2017) en attestent. A l'heure où la Schueberfouer bat son plein, ce serait dommage de gâcher la fête.



Les équipes

LUXEMBOURG

L'équipe possible: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Malget; O. Thill, Philipps, Martins; Sinani, Joachim, Turpel.



Remplaçants: Schon, Kips; Bohnert, Mahmutovic, Carlson, Jänisch; Rodrigues, Mutsch, Barreiro, V. Thill, Deville, Da Mota.

Sélectionneur: Luc Holtz



MOLDAVIE



Gardiens: Alexei Koşelev (Fortuna Sittard/PBS), Stanislav Namașco (Zeta, Monténégro), Serghei Pașcenco (Sheriff Tiraspol)

Défenseurs: Ion Jardan (Zimbru Chisinăau), Dinu Graur, Sergiu Platica ( Milsami Orhei), Veaceslav Posmac, Petru Racu (Sheriff Tiraspol), Alexandru Epureanu (Istanbul Basaksehir/TUR ), Oleg Reabciuk (FC Porto/POR)

Milieux: Catalin Carp (Oufa, Rusia/RUS), Andrei Cojocari, Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Alexandru Gaţcan (Rostov/RUS), Gheorghe Anton (Sheriff Tiraspol), Alexandru Dedov (Zire/AZE), Radu Ginsari (Hapoel Haifa/ISR), Eugeniu Cociuc (Sabail/AZE)

Attaquants: Vladimir Ambros (Petrocub-Hincesti), Ion Nicolaescu (Shakhtyor/BLR)



Sélectionneur: Alexandru Spiridon

Arbitres: M. Harvey (IRL) assisté par MM. Clarke et McDonnell.



Les rencontres du groupe 2 de la Ligue D

Première journée

Samedi 8 septembre

18h : Biélorussie - Saint-Marin

20h45: Luxembourg - Moldavie



Deuxième journée

Mardi 11 septembre

20h45: Saint-Marin - Luxembourg

20h45: Moldavie - Biélorussie

Troisième journée

Vendredi 12 octobre

20h45: Biélorussie - Luxembourg

20h45: Moldavie - Saint-Marin



Quatrième journée

Lundi 15 octobre

20h45: Biélorussie - Moldavie

20h45: Luxembourg - Saint-Marin



Cinquième journée

Jeudi 15 novembre

20h45: Saint-Marin - Moldavie

20h45: Luxembourg - Biélorussie

Sixième journée

Dimanche 18 novembre

20h45: Saint-Marin - Biélorussie

20h45: Moldavie - Luxembourg



Les précédents duels

20 novembre 2003 à Hesperange: 1- 2 (amical, 77e Schauls)

15 octobre 2008 au Barthel: 0- 0 (qual. pour le Mondial 2010)



5 septembre 2009 à Chisinau: 0-0 (qual. pour le Mondial 2010)

9 juin 2015 au Barthel: 0- 0 (amical)