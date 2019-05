L'équipe nationale luxembourgeoise de tennis de table a décroché sa qualification pour les Championnats d'Europe qui se dérouleront à Nantes du 3 au 8 septembre.

Le Luxembourg décroche son ticket pour l'Euro

L'équipe nationale luxembourgeoise de tennis de table a décroché sa qualification pour les Championnats d'Europe qui se dérouleront à Nantes du 3 au 8 septembre.

(ER) - Le contrat est rempli pour l'équipe messieurs de la FLTT. Le Luxembourg sera bien présent à la 35e édition de l'Euro grâce à ses prestations de ce week-end à Helsinki. Après avoir battu la Bulgarie et subi la loi de la Turquie samedi, le duel de ce dimanche face à la Finlande s'annonçait décisif.



Eric Glod a montré la voie à suivre en prenant le meilleur sur Alex Naumi (3-2) et en égalisant à 2-2 après avoir pris le meilleur sur Olah Benedek (3-1) après les défaites de Gilles Michely et Christian Kill. C'est finalement Michely qui a offert le point de la victoire et de la qualification en écartant Naumi (3-1).



Grâce à ces deux succès, le Luxembourg se classe finalement deuxième de cette poule derrière la Turquie mais devant la Finlande et la Bulgarie.



Les résultats

Luxembourg - Bulgarie 3-2

Luxembourg - Turquie 2-3

Luxembourg - Finlande 3-2