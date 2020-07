A presque 35 ans, Daniel Da Mota (98 sélections) explique pourquoi la sélection fait partie des 100 meilleures mondiales depuis trois ans. Interrogé sur le site fifa.com, l'attaquant du Racing avoue également des ambitions personnelles.

«Le Luxembourg dans le Top 100? Pas une prouesse»

Jean-François COLIN A presque 35 ans, Daniel Da Mota (98 sélections) explique pourquoi la sélection fait partie des 100 meilleures mondiales depuis trois ans. Interrogé sur le site fifa.com, l'attaquant du Racing avoue également des ambitions personnelles.

Après plus de deux décennies d'errance parfois bien au-delà de la 100ème place mondiale avec une plongée au 186ème rang en 2006, la sélection luxembourgeoise de football navigue depuis maintenant trois ans dans le Top 100. Un exploit de taille pour une nation seulement peuplée de 626.000 habitants, mais que Daniel Da Mota (34 ans, 98 sélections) «ne voit pas comme une prouesse».

Interrogé dimanche sur le site officiel de la FIFA, l'attaquant du Racing pense même que «le Luxembourg pourrait se situer encore plus haut» que la 98ème place actuelle. Selon le trentenaire, «on devrait pouvoir rivaliser avec certaines équipes du continent africain ou asiatique, notamment, qui ont actuellement un meilleur classement que nous», ajoutant qu'il serait «intéressant de se mesurer à elles». Malheureusement, malgré de récentes joutes amicales contre Madagascar (2019), le Sénégal (2018), le Cap-Vert (2014 et 2017), le Nigeria (2016), l'Algérie (2010) ou la Gambie (2007), les débats intercontinentaux sont plutôt rares pour les Roud Léiwen.

Un résultat comme celui forgé contre la France (0-0 en 2017 à Toulouse) ainsi que des défaites «encourageantes» enregistrées lors des dernières campagnes qualificatives sont le fruit d'un changement de mentalité chez les Lions Rouges. Pour Dan Da Mota, «depuis cinq ans, nous parvenons à allier résultat et manière. A certains matches, il nous arrive d'avoir la possession de balle et de nous créer plus d'occasions que notre adversaire. Nous sommes devenus un adversaire respecté.» Et le joueur aux 98 capes de s'enthousiasmer: «je ne vois plus comme si éloigné que ça le fait de parvenir à décrocher un billet pour une grande compétition!»

Chez les Roud Léiwen, la confiance et l'audace ont clairement pris le pas sur la prudence, même si «sur le papier, il y a toujours des équipes réputées comme "petites"», avoue Da Mota. Le gaucher observe toutefois que «sur le terrain, le fossé s'est considérablement réduit avec les ténors. Le niveau est de plus en plus homogène». Sans surprise, l'attaquant qui n'a jamais quitté la BGL Ligue explique ce phénomène par le fait que «la plupart des équipes du monde ont aujourd'hui des professionnels dans leurs effectif, le Luxembourg inclus».

Un grand moment dans la carrière de Daniel Da Mota: le gaucher vient de marquer contre "son" Portugal en 2012, sous le regard hilare de Mathias Jänisch Photo: Nicolas Bouvy

Arrivé en sélection en 2007 avant même l'entrée en fonction de Luc Holtz (août 2010), Daniel Da Mota a constaté «un changement des mentalités dans l'équipe, sous l'impulsion de Holtz. Avant lui, l'objectif était de ne pas perdre. C'est lui qui a fait germer l'idée qu’on devait jouer pour faire un résultat». Laudatif envers l'Ettelbruckois, l'attaquant lusophone estime qu'«il est pour beaucoup dans les progrès de la sélection, car il est un entraîneur qui vit le football, capable de s'adapter à l'évolution technique et tactique, et qui sait en rendre compte à ses joueurs».

Sur un plan plus personnel, le spécialiste du couloir gauche se rapproche du record absolu de sélections (102) détenu par Mario Mutsch. «C'est un objectif que j’ai en tête», dit celui qui en comptabilise 98, «mais ça ne dépend pas que de moi, même si, de mon côté, j'ai encore les jambes et l'envie.» Plus surprenant, celui qui fêtera ses 35 ans le 11 septembre - un âge canonique pour un footballeur - avoue «toujours courir après le rêve de passer professionnel un jour». «Ne serait-ce que pour six mois», conclut l'auteur de sept buts sous le maillot frappé du Lion Rouge.

Les années Holtz (3): Joachim – Da Mota, le ticket 35% En poste depuis le 4 août 2010 à la tête de la sélection nationale A, Luc Holtz (49 ans, 54 sélections) a salué 19 buteurs différents qui se sont partagés 57 buts en huit ans. La palme revient à Aurélien Joachim (13 buts) et Daniel Da Mota (7).

Pour rappel, après neuf mois et demi en jachère - crise du covid-19 oblige -, la sélection jouera à nouveau le 5 septembre prochain. De cette date jusqu'au 17 novembre, elle disputera six rencontres de Ligue des Nations, ainsi que deux débats amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

