Le Luxembourg cherche son équipe 2.0

La Fédération Luxembourgeoise de Football se lance dans l’eSport et se propose de sélectionner un duo pour participer à la phase éliminatoire du Championnat d’Europe de la discipline. A vos manettes!

(DH avec Jan Morawski) - Enfilez votre maillot frappé du Roude Léiw et faites chauffer les manettes. Le coup d’envoi de la phase de sélection pour intégrer la nouvelle équipe de la Fédération Luxembourgeoise de Football va bientôt être donné.

En effet, la FLF se lance à son tour dans l’eSport. Elle se propose de composer une équipe nationale de deux joueurs qui participera à des compétitions internationales, à commencer par le Championnat d’Europe 2020. Une opportunité unique de côtoyer le gratin du football européen sur console, de remporter des places pour la finale de l’Euro à Wembley, l'an prochain, en plus d’une coquette somme d’argent.

«Le monde dans lequel vivent nos jeunes est aussi bien virtuel que global. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer le train», avait indiqué le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, en 2018. C'est ainsi que la fédération européenne a décidé d’organiser un Championnat d’Europe 2.0 en parallèle à la 16e édition de son Euro.

C’est ainsi que les 55 fédérations membres de l'organe faîtier ont été conviées à y participer. La FLF ne s’est pas fait prier et a répondu favorablement. «C'est une excellente chose, d'autant plus que le secteur des sports en ligne est en plein essor», indique Gilles Faber, membre du staff administratif de la FLF.

Dans la peau des frères Thill ou de Gerson Rodrigues

Le mode opératoire pour entrer dans la compétition est simple. En premier lieu, entre novembre et décembre, les 55 pays participants vont sélectionner leur équipe nationale au travers d'un tournoi, en ligne ou physique.



«Ciscinho», l'ex-représentant du FCD03 en e-Foot, est déjà dans les starting blocks. Photo: Facebook

Pour ce qui est du Luxembourg, cela se fera en ligne et les dates sont déjà arrêtées: les 9 et 25 novembre, à chaque fois à 18h. 19 joueurs sont déjà inscrits pour le premier rendez-vous et 12 pour le second.

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de nationalité luxembourgeoise, âgés de 16 ans et plus.

Francisco Muñoz, alias «Ciscinho», qui a représenté les couleurs du FC Differdange 03 jusqu'au mois de septembre, ainsi que Claudio «falcaovscr7» Matos, ont coché les deux dates sur leur agenda, histoire de ne pas manquer cette occasion unique.

Les paramètres des matches

● Niveau: Super Star

● Durée du match: 10 minutes

● Nombre de remplacements: 3 (+1 en prolongation)

● Vitesse du jeu: normal

● Contrôles: tous

● Équipe: nationale

● Stats équilibrées: désactivé

Les candidats s'affronteront sur le jeu Pro Evolution Soccer 2020 (PES 20) de Konami via des consoles Playstation4. Les quatre meilleurs joueurs par jour de qualification passeront à la phase appelée Online Playoff Qualifier. Cette étape sera jouée en arbre à double élimination et les matches en deux manches gagnantes.



Par ailleurs, les rencontres, à élimination directe, se joueront avec l'équipe nationale luxembourgeoise, une belle occasion de se retrouver dans la peau des frères Thill ou dans celle du fantasque Gerson Rodrigues.

Capture d'écran PES

En route pour Wembley

Une fois la sélection pour chaque pays terminée, chaque équipe nationale sera répartie par tirage au sort parmi les cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes de six. La compétition se jouera en format «round robin» et le premier de chaque groupe sera qualifié pour la phase finale de l’eEURO 2020.

Les équipes finissant deuxième de leur groupe seront reversées aléatoirement dans deux nouveaux groupes de cinq équipes. Les trois meilleures seront aussi qualifiées pour la finale.

A l'issue d'un nouveau tableau de qualification, la grande finale se jouera au meilleur de cinq matches. Les vainqueurs toucheront 36.000 euros, en plus de deux billets pour la finale du prochain Euro, alors que les quarts de finaliste se partageront 54.600 euros.