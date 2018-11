Résultat frustrant pour l’équipe nationale de rugby ce samedi après-midi face à la Suède (9-10). Les Lions se sont inclinés d’un seul petit point face au gros morceau de leur poule, après avoir manqué une pénalité dans le temps additionnel…

Le Luxembourg battu d'un petit point

Résultat frustrant pour l’équipe nationale de rugby ce samedi après-midi face à la Suède (9-10). Les Lions se sont inclinés d’un seul petit point face au gros morceau de leur poule, après avoir manqué une pénalité dans le temps additionnel…

Par Thibaut Goetz

Comme on se retrouve! Le Luxembourg reçoit une équipe de Suède qui l'avait battu 0-19 lors de sa dernière venue au Barthel, le 5 novembre 2016. De quoi piquer l'orgueil des Luxembourgeois, qui entrent sur le terrain avec de très belles intentions et surtout de l'application.

Ils campent dans les 22 mètres suédois durant les premières minutes du match. Et ce sont les Lions qui ouvrent le score, après une pénalité obtenue pour un ballon suédois mal libéré, Browne envoie depuis les 40 mètres le ballon entre les perches (3-0, 9e).



Après avoir laissé passer l'orage, la Suède revient dans le match, côté gauche c'est Enstad qui file vers l'en-but et aplatit (3-5, 21e). Murphy après un premier échec au pied transforme l'essai (3-7, 22e). Browne relance le Luxembourg en faisant à nouveau passer une pénalité depuis les 40 mètres (6-7, 24e). Le deuxième ligne Toulet reçoit un avertissement pour un mauvais geste sur un Suédois et laisse le Luxembourg à 14 pendant dix minutes (27e).

Finalement, Nilsson imite le deuxième ligne luxembourgeois, lui aussi est mis sur la touche provisoirement (32e), et provoque une pénalité. Encore une fois Browne a beau être à 40 mètres des perches, le pied du Luxembourgeois ne tremble pas pour faire repasser son équipe en tête (9-7, 33e).

Deuxième mi-temps fermée

La Suède tente de repasser en tête mais les Scandinaves se mettent plusieurs fois à la faute sur le chemin de l’en-but luxembourgeois. Ces derniers n’en profitent pas, et mise à part une pénalité lointaine manquée par Bares, ont peu de ballons à se mettre sous la dent. C’est en défense que le Luxembourg travaille dans ce second acte, résistant avec solidarité aux assauts adverses. Et quand les Lions se mettent à la faute, c’est la maladresse du buteur suédois qui les sauve.

A dix minutes du terme, coup dur pour le Luxembourg. Marcus se voit adresser un carton jaune et Murphy cette fois ne se fait pas prier pour marquer la pénalité (9-10, 70e). Les dernières minutes sont suédoises, et les joueurs de Jonathan Flynn ont, la fatigue aidant, bien du mal à sortir de leur moitié de terrain. Mais tout au bout du temps additionnel, le Luxembourg a une balle de match sur une pénalité! Hélas le buteur luxembourgeois manque sa tentative et le Luxembourg doit s’incliner… Un dénouement horriblement frustrant!

Toute la détermination se lit sur le visage d'Anthony Drennan. Il n'a manqué qu'un soupçon de chance pour que la partie bascule. Photo: kuva

Luxembourg - Suède 9-10

Stade Josy Barthel, pelouse en bon état, arbitrage de M.Benoit (SUI). 1.200 spectateurs payants. Mi-temps: 9-7.

Evolution du score: 3-0 (9e, pénalité de Browne), 3-5 (21e, essai de Enstad), 3-7 (22e, transformation de Murphy), 6-7 (24e, pénalité de Browne), 9-7 (33e, pénalité de Browne), 9-10 (70e, pénalité de Murphy)

Cartons jaunes: Toulet (27e) pour le Luxembourg, Nilsson (32e) pour la Suède

LUXEMBOURG: 1.Kremer 2.Dee 3.Rezapour 4.Schaap 5.Toulet 6.R.Kimmel (cap.) 7.Bouobda 8.Drennan 9.Van Zeeland 10.Browne 11.Ketema 12.Dozin 13.G.Kimmel 14.Nicoletta 15.Bares

Remplaçants: Marcus, Cendre, Dennis-Soto, Marsden, Williams, Geoffreys, Kombia, Timmermans

Sélectionneur: Jonathan Flynn

SUEDE: 1.Khanishvili 2.Grillfors 3.Nilserius 4.Marini 5.Ek 6.Sjöbeck 7.Karlsson 8.Nilsson 9.Axelsson 10.Murphy 11.Nordgren 12.Milner 13.Kalling Smith 14.Enstad 15.Murphy

Remplaçants: Johansson, Thammavongsa, Cruchant, Radkvist, Pihl, Strale

Sélectionneur: Kanogo Njuru

Jonathan Flynn (coach): "Clairement on a fait des progrès, on perd le match à cause de l'indiscipline. On a pris trop de pénalités sur des hors-jeux et ça nous a coûté cher, on a manqué de sang-froid. C'est une énorme frustration, j'étais sûr qu'on pouvait gagner même si la Suède était favorite, on a probablement manqué notre plus belle victoire".