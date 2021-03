Les Roude Léiw se sont inclinés 3-1, mardi soir, contre Cristiano Ronaldo et son équipe lors de leur premier match à domicile de la campagne de qualification pour la Coupe du monde. Une rencontre qui a eu lieu dans un stade vidé de tout supporter.

Le Luxembourg aura fait trembler le Portugal

(ASdN avec Joe Turmes) - Le match avait pourtant bien commencé. Dès le début, les joueurs de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) ont mis leurs adversaires sous pression : à la 14e minute, un tir de Sinani a été bloqué à la dernière seconde. De leur côté, les champions d'Europe en titre ont eu du mal à se créer des occasions de but dignes de ce nom.

Le Portugal s'est ensuite ressaisi. À la 24e minute, le gardien de but Moris était sur la sellette après un coup franc de l'exceptionnel footballeur Cristiano Ronaldo. Cinq minutes plus tard, le gardien de but luxembourgeois était rapidement mis à terre après un tir de Renato Sanches.

Gerson Rodrigues, ici contre le Portugais José Fonte (d.), marque le 1:0 pour le Luxembourg. Photo: Ben Majerus

Alors que les joueurs portugais commençaient à trouver leur rythme, le Luxembourg a frappé le premier. Rodrigues reprenant de la tête un centre de Sinani à la 30e minute. Il s'agissait du deuxième but de la campagne pour le légionnaire de Kiev âgé de 25 ans, après son but victorieux en Irlande. Sur le banc, l'entraîneur national Luc Holtz a explosé de joie.

Après ce premier but, les champions d'Europe en titre ont accéléré le rythme au stade Josy-Barthel, Bernardo Silva (36e) et Renato Sanches (43e) obligeant Moris à effectuer de brillants arrêts avant que Cristiano Ronaldo ne dégage de la tête (45e). Après avoir tenu tout le monde en haleine, Diogo Jota a finalement marqué de la tête, égalisant le score à 1-1. Il s'agissait du troisième but de l'attaquant de Liverpool dans la campagne de qualification pour la Coupe du monde en cours.

Coup franc puissant de Thill

Au début de la seconde mi-temps, le Portugal a pris le contrôle et n'a pas tardé à prendre l'avantage : Cancelo était à l'origine d'une passe décisive pour Cristiano Ronaldo, qui n'a alors plus qu'à marquer (50e). Ce qu'il fait.

Le Luxembourg tente de réagir et se procure une bonne occasion par Rodrigues, qui manqua le cadre après une contre-attaque (54e). Les Roude Léiw n'étaient toujours pas battus : à la 71e minute, le remplaçant Sébastien Thill obligea le gardien Lopes à un arrêt brillant sur un coup franc puissant.

Photo: Ben Majerus

Le Portugal a commencé à défendre de plus en plus. Mais une erreur a donné une énorme occasion aux visiteurs : après un raté de Christopher Martins, Cristiano Ronaldo s'est dirigé seul vers le but de Moris, mais n'a pas pu battre le gardien luxembourgeois par deux fois (78e). Finalement, le remplaçant Palhinha reprenait de la tête un corner pour la décision finale (80e). Dans la phase finale, le Luxembourgeois Chanot a reçu un carton jaune.

