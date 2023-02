L’équipe de Coupe Davis de la FLT dispute un barrage face à l’Afrique du Sud samedi et dimanche au CNT de Lallange pour se réinstaller dans le Groupe I mondial.

Le Luxembourg au révélateur sud-africain

Le parfum de la Coupe Davis est de retour au pays. Le Luxembourg n’avait plus goûté à ce format de confrontation directe disputée en un week-end depuis cinq ans. C’est dire si l’attente est grande. D’autant plus que ce match d’appui pourrait réinstaller le Grand-Duché dans le Groupe I dès le mois de septembre. Une défaite renverrait la bande à Gilles Muller dans le Groupe III en juin prochain.



Quatre garçons en 200 places

Bien malin qui pourrait donner un pronostic tant les choses paraissent équilibrées sur le papier. L’Afrique du Sud, qui avait terrassé le Luxembourg à Centurion en 2016 lors de l’unique confrontation entre les deux pays, s’est déplacée sans Lloyd Harris. De retour de blessure, l’ex 31e joueur mondial est à la recherche du temps perdu sur le circuit Challenger après avoir signé une rentrée convaincante à l’Open d’Australie.

Cette absence enlève un peu d’attractivité à la rencontre, mais empêche les Sud-Africains de jouer sur du velours. Car si les classements ne disent pas tout, ils permettent d’établir une jauge assez fiable. On se retrouve ainsi avec quatre garçons programmés pour les simples qui se tiennent en 200 places au classement ATP. Kris Van Wyk est 527e, Alex Knaff 595e, Alec Beckley 688e et Chris Rodesch 728e.

Derrière ces chiffres se dissimulent bien des paramètres. La forme du moment en est un, la gestion de la pression en est un autre. «C’est une bonne pression», estime Alex Knaff. «On a travaillé dur pour arriver ici et on a l’opportunité de montrer ce dont on est capable à la maison devant nos supporters. Utilisons cette pression comme motivation!»

Les 700 spectateurs attendus chaque jour ne demandent qu’à s’enflammer et à pousser le Luxembourg vers la victoire comme lors des années folles. L’Afrique du Sud s’accommodera parfaitement de cette ambiance. Le capitaine Christo Van Rensburg, vainqueur de l’Open d’Australie en double en 1985, est venu présenter ses garçons dans une décontraction totale. «Je suis heureux d’être ici. Aucun d’entre nous n’avait jamais mis les pieds au Luxembourg. L’accueil est excellent et les conditions de travail parfaites», s’est réjoui l’ancien joueur aujourd’hui installé au Texas.

«Nous sommes prêts»

L’Afrique du Sud a tout de même déplacé une arme secrète: l’éternel Raven Klaasen. A 40 ans, le droitier est toujours classé 60e en double. Il fut 7e et a disputé deux finales en Grand-Chelem à Melbourne et à Wimbledon. «Je salue sa présence. Il est là pour l’amour du jeu, pas pour l’argent. C’est un grand ambassadeur», s’est réjoui Van Rensburg.

«C’est vrai qu’il a cette expérience mais nous sommes prêts», a répliqué Gilles Muller. «On s’est battus pendant trois ans et on est bouillants.» Le travail du capitaine porte ses fruits. L’icône du tennis grand-ducal est reparti d’une feuille blanche pour reconstruire une équipe avec les jeunes. Ce qui n’empêche pas Gilles Kremer d’être toujours là à 41 ans. «Je remercie le staff pour sa confiance. Je suis très heureux de faire partie de cette aventure», a-t-il déclaré.

Tous les joueurs luxembourgeois sont réunis depuis mardi. De retour des Etats-Unis, Chris Rodesch a digéré le jet lag. Raphaël Calzi et Alex Knaff reviennent de Manacor avec quelques bons matchs disputés sous le regard de Gilles Muller. Les ingrédients sont réunis pour faire de ces retrouvailles avec le public une grande fête. Premiers services ce samedi à 14h avec les deux simples. Le premier mettra aux prises Alex Knaff à Alec Beckley. Il sera suivi par la rencontre entre Chris Rodesch et Kris Van Wyk. Le double est programmé le dimanche à partir de midi. Il sera suivi des deux derniers simples.

