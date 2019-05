La pénultième journée de Division 2 a rendu plusieurs verdicts. En Série 2, le CS Oberkorn devient barragiste, alors que Beggen et Walferdange sont maîtres de leur destin. En Série 1, Hosingen sera promu en cas de succès à Gilsdorf, et Pratzerthal descend en D3.

Le Luna refroidit le CSO, Hosingen proche de la D1, Pratzerthal descend

La pénultième journée de Division 2 a rendu plusieurs verdicts. En Série 2, le CS Oberkorn devient barragiste, alors que Beggen et Walferdange sont maîtres de leur destin. En Série 1, Hosingen sera promu en cas de succès à Gilsdorf, et Pratzerthal descend en D3.

Par Vincent Lommel

Il reste un dernier effort à accomplir le dimanche 19 mai, avec en sus, pour certaines équipes, une petite rallonge sous la forme d'un stressant match de barrage.



Le CS Oberkorn s’est fait hara-kiri. Il est tombé de haut en s’inclinant 2-0 chez son voisin du Luna. Un derby maudit pour le CSO, qui perd au plus mauvais moment sa deuxième place au classement au profit de la Résidence Walferdange, ravie de cette offrande.



«Il n’y a pas grand-chose à ajouter», fulmine Anibal Santos, l'entraîneur du CSO. «Les spectateurs ont dû se dire que le Luna jouait pour la montée et pas mon équipe.» Faire preuve de suffisance est une faute grave. «Les joueurs pensaient que la montée était acquise. Ils n’avaient pas envie. Ils n’étaient pas agressifs. Tu ne gagneras jamais un match avec un tel état d’esprit.»



Le coach en remet une couche: «Maintenant, nous dépendons des résultats de Beggen et de Walferdange. Si nous devions disputer un barrage, on le jouera avec des garçons qui sont fiers de porter le maillot du club.» Une pique bien sentie à l’égard de certains.



21 Pierre Piskor (Luna, en rouge) est plus près du ballon que Manique Nogueira (CSO) Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pierre Piskor (Luna, en rouge) est plus près du ballon que Manique Nogueira (CSO) Photo: Stéphane Guillaume Vincent Bolognini, l'entraîneur du Luna Oberkorn, est fier de la prestation de son équipe Photo: Stéphane Guillaume L'arbitre du derby d'Oberkorn: Jean Schmit Photo: Stéphane Guillaume Le coach du CS Oberkorn, Anibal Santos da Graça fulminait après la défaite de sa troupe dans le derby Photo: Stéphane Guillaume Emir Bisevac (CS Oberkorn), les yeux rivés sur le cuir Photo: Stéphane Guillaume La joie de Sebastiao Mendes, le second buteur du Luna Oberkorn, qui plane sur la pelouse Photo: Stéphane Guillaume Nasreddine Hammami (Luna, en rouge) observe le démarrage de Jailson Cabral (CS Oberkorn, en vert fluo) Photo: Stéphane Guillaume Le contrôle de balle de Mike Teixeira (CSO, en vert fluo) semble effrayer David Martins (Luna, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume Miguel Soares (Luna Oberkorn) à la relance devant un spectateur solitaire Photo: Stéphane Guillaume Diogo Alves, en rouge, Luna Oberkorn, et Emir Bisevac, CS Oberkorn / Foto: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume Sebastiao Mendes, en rouge, Luna Oberkorn, et Emir Bisevac, CS Oberkorn / Foto: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume Joli pas-de-deux entre Steve Simon (Luna Oberkorn, en rouge) et Manique Nogueira (CS Oberkorn) Photo: Stéphane Guillaume Rivone dos Santos (CSO, en vert fluo) émerge largement de la mêlée, bien au-dessus de Pierre Piskor (à g.) et Sebastiao Mendes (à dr.), du Luna Oberkorn Photo: Stéphane Guillaume Les bras en balanciers, Dennis Wagner, le gardien du CS Oberkorn, dégage le cuir Photo: Stéphane Guillaume Le jeu de tête peu académique de Mohamed Ghalem (CSO, en vert fluo). David Martins (Luna Oberkorn, en rouge, à dr.) en courbe l'échine... Photo: Stéphane Guillaume Davidson Rodrigues (CSO, n°25, en vert fluo) défie Diogo Alves (Luna, en rouge) sur la ligne médiane Photo: Stéphane Guillaume Mohamed Ghalem (CSO, en vert fluo) gît au sol, tandis que Steve Simon et Selmin Skenderovic (Luna, en rouge) clament leur innocence sur cette phase Photo: Stéphane Guillaume Pierre Piskor (Luna, en rouge) observe de très près la conduite de balle de Davidson Rodrigues (CSO, en vert fluo) Photo: Stéphane Guillaume La joie était dans le camp du Luna Oberkorn à l'issue du derby Photo: Stéphane Guillaume Changement au CS Oberkorn:le capitaine, Manique Nogueira, sort et cède sa place à Jailson Cabral Photo: Stéphane Guillaume Michael Mendes (CS Oberkorn, en vert fluo) devance Rui Ribeiro (Luna, en rouge) Photo: Stéphane Guillaume

L’Avenir Beggen aurait pu être promu ce week-end. Mais une… défaite 1-0 face au CeBra (7e) contraint les Canaris à s’imposer à Koerich, qui n’avance plus beaucoup (8 points sur 27). Le stress est palpable et la pression est maximale sur les épaules des Jaune et Noir. Le Vinesca Ehnen (12e) est barragiste. Merl-Belair et Schouweiler descendent en Division 3.

Série 1: Hosingen dans la douleur, Larochette barragiste

L'US Feulen est champion, Hosingen et Diekirch convoitent le second siège. L’avantage est à l’ASH avec un point de plus… qu’il a bien failli ne jamais avoir.



«On l’emporte 1-0 face à Boevange», confie Tom Kopecky, le cornac d'Hosingen. Le but, oeuvre de Schroeder, est tombé à un quart d’heure de la fin. Un sacré soulagement. «Oui, ce fut très, très difficile. La nervosité n'a pas aidé. Et comme Boevange ne nous a fait aucun cadeau...»



Partant du principe que Diekirch fera le job contre Grevels (14e, descendant), Hosingen n’aura pas le choix à Gilsdorf (7e, 35 pts).



Battu 3-2 à Rambrouch, Pratzerthal-Rédange descend en D3 pour le plus grand bonheur de Larochette, barragiste. Les trois points obtenus sur tapis vert - la défaite 4-1 face à… Larochette était devenue une victoire 3-0 car l’adversaire avait aligné un joueur suspendu - n’y ont rien changé pour les gars du Pratz.

Ils ont dit



Antonio Simoes (entraîneur de Diekirch): «On a dominé les débats. L’adversaire a abusé de longs ballons et a inscrit le but d’ouverture sur penalty, mais la phase était... entachée d’un hors-jeu flagrant. À force de remettre l’ouvrage sur le métier, on est parvenu à renverser la vapeur.» AS Wincrange - YB Diekirch 1-2



Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Le jeu était engagé, et équilibré en première mi-temps. Hammami a inscrit un but refusé pour un hors-jeu discutable. Nous avons pris le dessus dès la reprise. Après avoir manqué un penalty, Piskor a repris un centre d’Alves, et nos efforts étaient enfin récompensés. Puis, Piskor a mis sur orbite Mendes pour le 2-0. Le score aurait pu être plus lourd. Un derby reste un derby. Le CSO est à la bagarre pour la montée et cet enjeu conférait au match un piment supplémentaire. Nous voulions le remporter. Je suis fier d’être le coach de cette équipe.» Luna Oberkorn - CS Oberkorn 2-0

Vincent Bolognini, l'entraîneur comblé du Luna Oberkorn: «Le score aurait pu être plus lourd. Nous voulions remporter ce derby. Je suis fier d’être le coach de cette équipe.» Photo: Stéphane Guillaume

Jean-Luc Santinelli (président de Walferdange): «Le fait de mener 2-0 très rapidement (après dix minutes) a facilité notre tâche. La concentration est restée maximale et la défense n’a rien lâché. Notre pressing a fait la différence. Ce changement est la griffe de l’entraîneur, Jacek Complak. Je le félicite. Nous avons géré à la perfection les derniers matches (27 points sur 30), où la réussite a davantage été à nos côtés. Nous étions à un moment donné barragistes et, désormais, la possibilité s’offre de monter sans passer par le barrage. Le groupe est motivé à bloc. Il se préparera au mieux pour la réception d’Itzig dimanche.» Daring Echternach - Résidence Walferdange 0-7



Christophe Bello (entraîneur du CeBra): «Le groupe est déjà au complet pour la saison prochaine et donc nous jouons maintenant les matches pour la préparer au mieux. On s’est ménagé un nombre incroyable d’occasions. Sans les arrêts du gardien adverse, ni un manque évident de réussite, le résultat aurait pu ressembler à une correction pour l’Avenir. Notre unique but a été inscrit sur penalty. Réduits à dix, les Beggenois ont pris des risques, mais leurs seules possibilités sont venues de phases arrêtées. Je souhaite voir Beggen monter, car cette équipe le mérite pour sa régularité.» Avenir Beggen - FC CeBra 0-1

Les chiffres



54

En Série 2, Beggen, Walferdange et le CS Oberkorn comptabilisent tous les trois 54 points à leur compteur. Les deux premiers cités possèdent une meilleure différence de buts.

1

Dans la Série 1, un petit point sépare Hosingen (2e) de Diekirch (3e). Hosingen a son sort entre ses mains. Tom Kopecky rêve d’un départ par la grande porte.

Les affiches



Il y aura du suspense à plusieurs endroits lors de la vingt-sixième et dernière journée. En Série 1, Gilsdorf (7e) - Hosingen (2e) et Diekirch (3e) - Grevels (14e) vaudront le coup d’oeil. En Série 2, l’enjeu sera palpable à Koerich (8e) - Beggen (1er), Walferdange (2e) - Itzig (6e) et CSO (3e) - Biwer (11e). Les équipes les mieux classées croisent le fer avec des adversaires qui n’ont plus rien à gagner ni à perdre