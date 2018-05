Le Lierse privé de licence: le club de Joachim et Hall devrait disparaître

En Ligue 2, Wincrange a assuré le titre, son ascension en Ligue 1 et... ne jouera plus cette saison. Triste journée en Ligue 1 avec deux forfaits sur six matches et une équipe de Mamer à la dérive. Pourtant, les buteuses étaient en verve avec un quintuplé de Karen Marin et deux triplés de Cathy Silva et de Martine Schon.