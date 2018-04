Ouf! Il était moins une. A un jour de la date-limite de la remise du dossier de licence profesionnelle, le Lierse (D1B belge), où évoluent les internationaux luxembourgeois Aurélien Joachim et Tim Hall, aurait trouvé un acheteur. Il s'agit de l'ancien joueur trinidéen David Nakhid (53 ans), naguère candidat à la présidence de la FIFA.

Le Lierse de Joachim et Hall aurait trouvé un repreneur

En proie à d'énormes difficultés financières depuis le départ de son mécène égyptien, Maged Samy, président de la société d'investissement égyptienne Wadi Degla Holding, et qui avait racheté le club en 2007, le Lierse, club historique et populaire qui a assuré son avenir sportif en Division 1B belge, passerait aux mains de David Nakhid, ancien footballeur originaire de Trinidad-et-Tobago, actif notamment à Waregem (1990-1992), au Grasshopper Zurich (1992-1994) et au PAOK Salonique (1994-1995), en plus de 35 sélections sous les couleurs de son pays.

Après sa carrière de joueur, le nouvel homme fort des Pallieters s'est installé au Liban, où il dirige un centre de formation de jeunes footballeurs. David Nakhid, aujourd'hui âgé de 53 ans, est revenu sous les feux de l'actualité le 12 août 2015, lorsqu'il a annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA pour succéder à Sepp Blatter.



La licence pro en poche, le club, sacré champion de Belgique pour la quatrième et dernière fois en 1997, et actuellement en lice dans les play-offs II de l'élite belge, poursuivrait donc bien la saison prochaine en Division 1B (professionnelle) avec l'ambition de retrouver l'élite du football belge, qu'il avait quittée en 2015. De quoi en tout cas ramener de la sérénité dans le groupe des joueurs, au rang desquels les deux Luxembourgeois Aurélien Joachim et Tim Hall, tous deux sous contrat chez les Jaune et Noir jusqu'au 30 juin 2019.



Le club est resté prudent sur cette annonce, la jugeant prématurée.