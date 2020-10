Seize ans après un cinglant revers (0-4), le Luxembourg retrouve la principauté alpine lors d'un match amical ce mercredi soir. Une rencontre qui servira de galop d'essai avant de se mesurer à Chypre puis au Monténégro.

Sport 3 min.

Le Liechtenstein pour se faire les dents

Seize ans après un cinglant revers (0-4), le Luxembourg retrouve la principauté alpine lors d'un match amical ce mercredi soir. Une rencontre qui servira de galop d'essai avant de se mesurer à Chypre puis au Monténégro.

(DH avec Bob Hemmen) - Trois matches internationaux en une semaine, voilà qui est plutôt très inhabituel dans le paysage du football luxembourgeois. C'est pourtant le régime auquel vont s'astreindre les Roud Léiwen avec au programme le Liechtenstein, ce mercredi soir, Chypre, samedi (15h), et le Monténégro, mardi (20h45). «J'aimerais jouer avec la meilleure composition possible, mais, vu le contexte, ce serait irresponsable de faire évoluer la même équipe lors de ces trois rencontres», a d'emblée indiqué Luc Holtz.

Pour l'entraîneur national, à trois jours de la reprise de la Ligue des Nations, l'objectif est que son équipe monte en puissance, à charge pour les internationaux de se montrer « à 100% samedi contre Chypre et mardi au Monténégro». C'est ainsi que plusieurs joueurs qui n'ont pas l’étiquette de titulaire en puissance ou qui intègrent le Club Luxembourg: Mica Pinto, Seid Korac, Timothé Rupil et Edvin Muratovic pourraient avoir l'occasion de montrer de quoi ils sont capables.

En ce qui concerne le jeune Korac (18 ans, Nuremberg), il rejoindra l'équipe des moins de 21 ans après le match de ce mercredi soir après avoir été convoqué pour cas de force majeure. En effet, après les forfaits annoncés de David Turpel (blessé) et de Maxime Chanot (resté aux Etats-Unis en raison de la pandémie), deux autres habitués de la sélection sont sur le flanc. Christopher Martins a les adducteurs qui sifflent et doit faire une pause de deux semaines, quant à Enes Mahmutovic, il a de nouveau été testé positif au covid-19.

L'équipe probable

Mais pour le triptyque à venir, Luc Holtz pourra compter sur un Laurent Jans gonflé à bloc après sa signature au Standard de Liège où il devrait avoir le temps de jeu qu'il n’a pas eu au FC Metz. «Je suis content du changement. Mais maintenant, je dois me concentrer sur les matches internationaux à venir», a déclaré le capitaine de la sélection qui pourrait disputer l'intégralité de la rencontre pour retrouver le rythme. Ce ne sera pas le cas des éléments qui ont joué ce week-end a indiqué le sélectionneur.

Le cadre luxembourgeois Gardiens: Tim Kips (F91), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/BEL), Ralph Schon (Wiltz)

Défenseurs: Dirk Carlson (Karlsruhe/GER), Lars Gerson (Norrköping/SWE), Tim Hall (Gil Vicente/POR), Laurent Jans (Metz/FRA), Kevin Malget (Swift), Marvin Martins (Casa Pia/POR), Mica Pinto (Sparta Rotterdam/NED), Vahid Selimovic (OFI Crète/GRE).

Milieux: Leandro Barreiro (Mayence/GER), Florian Bohnert (Mayence/GER), Christopher Martins (Young Boys/SUI), Timothé Rupil (Mayence/GER), Danel Sinani (Waasland-Beveren/BEL), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (Ufa/RUS), Vincent Thill (Nacional Funchal/POR).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola), Maurice Deville (Sarrebruck/GER), Edvin Muratovic (F91), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev/UKR)

Mais si Luc Holtz expérimentera des solutions à certains postes, pas question de brader ce premier rendez-vous. «Nous voulons être dominants et poser des problèmes à nos adversaires», souligne un sélectionneur qui voudra clairement effacer le cauchemar du 13 octobre 2004, et ce 0-4 de sinistre mémoire. Laurent Jans était alors dans la tribune du M-Block. «Nous nous étions tous retournés en signe de protestation après le coup de sifflet final.» Luc Holtz était aussi au Barthel ce soir-là et avait quitté le stade après le quatrième but.

Autant dire que c'est un parfum de revanche qui va planer sur la pelouse, à la grande joie des spectateurs qui feront, à cette occasion, leur retour au stade. En respectant bien entendu les mesures sanitaires puisque seulement 2.000 billets ont été mis en vente.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.