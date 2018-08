Le F91 a validé ce jeudi soir son billet pour le 3e tour de qualification de l'Europa League où il affrontera le Legia Varsovie de Chris Philipps. Après leur victoire du match aller (2-1), les Dudelangeois ont accroché un match nul 1-1, synoyme de qualification.

Le Legia Varsovie au menu de Dudelange au 3e tour

Pour aborder ce match retour et comme il l'avait annoncé, Dino Toppmöller titularisait Stolz mais aussi Agovic au détriment de Yéyé et Perez. D'entrée, les locaux prenaient la rencontre à leur compte sans pour autant inquiéter l'arrière-garde dudelangeoise. Turpel était bien près de mettre à profit une hésitation de la défense de Drita (11e).



Mais petit à petit, les hommes de Jusufi Bekim prenaient confiance et trouvaient même l'ouverture sur une long coup franc de X. Shabani repoqié par Livoreka et repris victorieusement par le capitaine Limani (1-0, 26e). Fort de cet avantage, Drita poursuivait sa domination alors que les Dudelangeois se montraient incapables de créer le danger devant le but de Bakaj.



Le F91 se devait de réagir. Et la réaction tant attendue survenait dès la reprise de la seconde période. Stolz faisait parler sa technique et servait idéalement Stumpf qui égalisait (1-1, 46e).



Un scénario idéal pour les joueurs de la Forge du Sud. Les Kosovars ne pouvaient pas se contenter de ce résultat et devaient prendre des risques pour accrocher les prolongations. Stolz, Stumpf, Jordanov et Schnell, dont la reprise de la tête touchait la transversale, étaient proches d'inscrire le n°2 dudelangeois.

La deuxième mi-temps était à sens unique et Drita n'approchait que très rarement des buts de Joubert. Les locaux terminaient même les débats à dix après l'exclusion de Mustafa alors qu'il venait d'entrer sur le terrain. Joubert se montrait encore attentif sur une reprise de la tête de Haxhimusa (89e). Les Luxembourgeois tenaient leur qualification pour le 3e tour où ils défieront le champion de Pologne, le Legia Varsovie. Une qualification logique pour le F91, seul bémol: les trop nombreuses occasions galvaudées durant la seconde mi-temps.



Drita - Dudelange 1-1



Stade Olympique Adem Jashar de Mitrovic, pelouse grasse, arbitrage de M. Tykgaard (DEN) assisté de MM. Hoeg et Kronlykke.Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Limani (26e), 1-1 Stumpf (46e).

Cartons jaunes: Leci (21e), B. Shabani (45+2) à Drita; Agovic (14e), Stumpf (21e), Schnell (52e), Joubert (80e) à Dudelange.

Carton rouge: Mustafa(88e).

DRITA: Bakaj; Musaj, Limani (cap), Gërbeshi, Leci; B. Shabani, Neziraj (76e Lamcja), X. Shabani, Shala (62e Krasniqi); Livoreka (88e Mustafa), Haxhimusa.

Joueurs non utilisés: Rexhepi, Ramadani.

Entraîneur: Jusufi Bekim

DUDELANGE: Joubert (cap); Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti (81e Malget); Couturier, Sinani, Kruska, Stolz, Turpel (90e Cruz), Agovic (35e Stumpf).

Joueurs non utilisés: Esposito, de Sousa, Perez, Pokar.



Entraîneur: Dino Toppmöller.