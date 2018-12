Chris Philipps était titulaire avec Varsovie ce mercredi soir à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Pologne. Le Legia a assuré sa qualification sans trembler.

Le Legia, avec Philipps titulaire, en quart de finale

Eddy RENAULD Chris Philipps était titulaire avec Varsovie ce mercredi soir à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Pologne. Le Legia a assuré sa qualification sans trembler.

Chris Philipps va mieux. Après être entré en cours de jeu lors des deux derniers matches du Legia Varsovie dans le cadre du championnat, l'international luxembourgeois était titulaire ce mercredi soir à l'occasion du déplacement du club de la capitale sur le terrain de Chrobry Glogow. Opposé à une formation de D2, le Legia s'est qualifié sans trop de difficultés en s'imposant 3-0.



Philipps était même à la base du premier but des siens inscrit par Kucharczyk après 30 minutes de jeu. Six minutes plus tard, Cafu doublait l'avance des siens (0-2, 36e). Durant le second acte, on retrouvait le joueur portugais, auteur d'un doublé, qui fixait les chiffres à 0-3 (82e).



Tenant du titre, le Legia disputera les quarts de finale de la Coupe de Pologne où il retrouvera entre autres le Jagiellonia Białystok et Gdansk, ses rivaux dans la course au titre.