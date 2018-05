Leader de troisième Bundesliga, et d'ores et déjà promu dans l'antichambre du football allemand pour la saison prochaine, le FC Magdebourg accueille cette semaine à l'essai le jeune (17 ans) gardien de but luxembourgeois Tim Kips, actif cette saison chez les U19 de l'Eintracht Trèves.

Le jeune Tim Kips en test au FC Magdebourg

Jean-François COLIN

Transféré l'été dernier d'Etzella à l'Eintracht Trèves, Kips, qui compte trois sélections en équipe nationale U17, effectue un test durant trois jours chez les Bleu et Blanc, où l'attend peut-être un poste de troisième gardien derrière un nouveau portier et Alexander Brunst (22 ans), sachant que le titulaire Jan Glinker (34 ans) a d'ores et déjà signé au Wacker Nordhausen, et que Mario Seidel serait, lui aussi, sur le départ.



Le club de Magdebourg a connu ses heures de gloire du temps de l'ex-Allemagne de l'Est, avec trois titres de champion et sept coupes nationales, et surtout la consécration européenne dans la Coupe des Vainqueurs de Coupe 1974 en finale face à l'AC Milan. Depuis la réunification des deux Allemagne, le club a plongé dans les divisions inférieures, jusqu'en Oberliga (division 5), avant la remontée en 3e Bundesliga en 2015, et, aujourd'hui, la promotion en 2e Bundesliga.