Les U11 du Hambourg SV ont remporté samedi Um Dribbel à Bascharage la Jugend-Cup de l'UN Käerjéng. En finale, les Hanséatiques ont battu les Belges du Sporting d'Anderlecht.

Sport 20

Le HSV remporte la 26e Jugend-Cup de l'UN Käerjéng

La prestigieuse Jugend-Cup de l'UN Käerjéng réservée à la catégorie Poussins (U11) et réunissant 32 clubs de six pays différents (Allemagne, France, Belgique, Angleterre, Portugal et Luxembourg) a salué la victoire des petits Allemands du Hambourg SV, victorieux du RSC Anderlecht en finale



Le HSV réédite donc son succès de 2017, lorsque la formation hanséatique avait triomphé du Rapid Vienne en finale.



Comme d'habitude, le plateau était très relevé avec des équipes comme Hambourg, Anderlecht, Benfica Lisbonne, Schalke 04, Lille, Standard de Liège, Kaiserslautern, FC Metz, Cologne ou Leicester City.



Seize équipes luxembourgeoises ont pris part au tournoi: US Mondorf, Swift, FC Differdange, FC Mondercange, FC Schifflange95, Fola Esch, Progrès Niederkorn, FC Rodange, F91 Dudelange, US Rumelange, The Belval Belvaux, US Hostert, Minerva Lintgen, Ent. Schouweiler/Clemency, ainsi que Käerjéng I et II.