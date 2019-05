Circulation en ville, transports publics, sécurité, environnement: comme chaque année, la grande fête sportive et populaire de l'ING Night Marathon engendrera ce samedi 1er juin quelques aménagements pratiques qu'il est préférable de bien intégrer à l'avance.

Le guide pratique du 14e ING Night Marathon

Plus personne en ville, ni au pays ne peut l'ignorer: ce samedi 1er juin à 19 heures aura lieu le coup d’envoi de la 14e édition de l’ING Night Marathon Luxembourg sur le site de «Luxexpo/The Box» au Kirchberg. Comme de coutume, le circuit des 42,195 km mènera les coureurs à travers les quartiers du Kirchberg, Limpertsberg, Belair, Merl, Hollerich, Gare et centre-ville pour les ramener au point de départ.



Le tracé du marathon 2019 Source: Ville de Luxembourg

Circulation et transports en commun



Comme les années précédentes, tous les quartiers de la ville resteront accessibles ce samedi, jour du marathon. Les services de la ville de Luxembourg et la police grand-ducale mettront en place des dispositifs permettant aux résidents et aux spectateurs de circuler dans les quartiers concernés.

Les tronçons de rues situés sur l’itinéraire du marathon seront réservés aux coureurs pendant la course, mais seront rouverts à la circulation après le passage du dernier des 16.000 coureurs. Par ailleurs, les 41 points de passage situés aux endroits stratégiques du parcours permettront aux automobilistes de circuler vers et en dehors des quartiers en fonction de l’avancement de la course.

Quant aux transports en commun, toutes les lignes régulières du réseau des autobus de la Ville fonctionneront selon leur horaire habituel jusqu’à 19h, sauf pour le Limpertsberg et le plateau du Kirchberg, où ce sera jusqu'à 16h.



A partir de ce moment-là, quelques modifications (trajets, horaires) des transports publics sont prévues: dès 19h, la liaison entre la gare centrale et le centre-ville sera suspendue pour toutes les lignes régulières, et, en outre, une navette spéciale (ligne 50) circulera toutes les dix minutes entre l’avenue Monterey (arrêt Monterey quai 1) et la place de Paris, permettant au public de se déplacer aisément et rapidement entre ces deux quartiers et d’accéder facilement aux connexions des transports publics à la Gare centrale. Cette ligne circulera entre 19h et 1h55 du matin dimanche.

Tram gratuit



Par ailleurs, ce samedi 1er juin, le tram sera gratuit et circulera selon son horaire habituel jusqu'à 17h45. Entre 17h45 et 1h56 du matin, les adaptations suivantes seront mises en place:

Ce samedi, le tram sera gratuit et circulera selon son horaire habituel jusqu'à 17h45. Photo: Chris Karaba

de 17h45 à 22h: le tram circulera uniquement sur son tracé au Plateau du Kirchberg – entre Luxexpo et Rout Bréck-Pafendall. Les stations Theater, Faïencerie et Stäreplaz/Etoile ne seront pas desservies.

de 19h à 21h10: la station Universitéit ne sera pas desservie, afin de permettre le meilleur passage des coureurs.

de 22h à 1h56: le tram circulera à nouveau sur toute la ligne avec des horaires prolongés; dernier départ de Luxexpo prévu à 1h34; dernier départ de Stäreplaz/Etoile prévu à 1h52. Plus d’informations sur luxtram.lu

Toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale, le tram ainsi que certaines lignes RGTR seront gratuites ce samedi. Détails sur busgratuits.vdl.lu .



Stationnement et navettes

Le stationnement le long de l'itinéraire de l’ING Night Marathon Luxembourg est permis, hormis à quelques endroits où une signalisation spécifique sera mise en place en amont par le Service circulation. Les véhicules stationnés le long du parcours ne pourront cependant pas bouger pendant la durée de la course.

Ainsi, la Ville recommande aux personnes nécessitant l’usage de leur véhicule ce samedi 1er juin au soir, de le garer en dehors de la zone réservée à la manifestation sportive. Tous les parkings publics seront ouverts pendant la journée du marathon.

A noter que la station vel’OH! «rond-point Schuman» sera fermée à partir de ce samedi 1er juin à 9 heures jusqu’au lundi 3 juin à 7 heures.

Navettes gratuites à partir des P+R Bouillon et Luxembourg-Sud

Afin de permettre aux coureurs et aux spectateurs de se rendre confortablement en ville, des navettes gratuites mises à disposition par l’organisateur circuleront à partir de midi toutes les dix à quinze minutes jusqu'à 3h du matin.

La «navette bleue» reliera le P+R Bouillon (2.450 emplacements, gratuit pendant les 24 premières heures de stationnement) au Kirchberg où se trouvent le départ et l’arrivée de la course.

La «navette verte» desservira le P+R Luxembourg-Sud (Howald) avec ses 800 emplacements gratuits pendant les 24 premières heures de stationnement. La navette partira du quai 1 (bd Raiffeisen) en passant par la Gare centrale.

Les deux navettes desserviront également le champ du Glacis (arrêt situé à la hauteur de l’Institut national des langues) ainsi que les parkings «Trois Glands» (500 emplacements) et «Place de l’Europe» (800 emplacements).

Outre la navette bleue, le P+R Bouillon sera desservi par les lignes 1/125, 12 et 15 vers le quartier de la Gare et le centre-ville (dès 5h30). Le retour vers le P+R Bouillon à partir de la Gare centrale pourra se faire dès 19 heures par les lignes 5, 8, 15 (départs quai 2), 28 (départs quai 4) et CN1.

La Ville a mis une hotline en service



Depuis le lundi 27 mai, la ville de Luxembourg met à disposition des citoyens et visiteurs une hotline pour plus d’informations sur la circulation routière, l’organisation des navettes et des transports publics (de 8 à 12h et de 13h30 à 17h, et le jour du marathon dès 8h jusqu’à la fin du marathon), au numéro 4796-3846.

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent s’informer sur les transports publics auprès du service renseignement des autobus de la Ville (Tél.: 4796-2975), auprès de la Mobilitéitszentral (Tél.: 2465-2465, www.mobiliteit.lu ) et sur le site de l’ING Night Marathon Luxembourg, www.ing-night-marathon.lu .

Toutes les informations pratiques concernant l’ING Night Marathon Luxembourg (modifications en matière de circulation et de transports publics, plan interactif,…) sont disponibles sur marathon.vdl.lu .

Un engagement en faveur de l’environnement

Comme les années passées, la ville de Luxembourg a engagé le dialogue avec les organisateurs pour que le marathon soit organisé dans le respect de l’environnement.

L’utilisation de gobelets réutilisables et consignés aux stands de vente, et pour une partie des boissons, des bouteilles réutilisables et consignées, le perfectionnement du système de tri des déchets, la distribution d’eau du robinet, la distribution de repas à base de produits biologiques et locaux servis sur le site de «Luxexpo/The Box», le recours à des bus hybrides, des voitures électriques sur le circuit, la distribution de sacs réutilisables pour les coureurs, les t-shirts en coton issu du commerce équitable portés par les enfants des foyers scolaires participant au mini-marathon ainsi que l’utilisation d’électricité verte sur le circuit du marathon sont des exemples qui illustrent les efforts réalisés pour réduire les impacts sur l’environnement lors de ce grand événement sportif.

L'ING Night Marathon préconise l’utilisation de gobelets réutilisables et consignés aux stands de vente Photo: Guy Wolff

Le dispositif de sécurité

Mesures préventives

Comme les années précédentes, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) a élaboré un plan d’intervention temporaire pour garantir le bon déroulement de l’ING Night Marathon Luxembourg en cas d’incident ou d’accident.



Un poste de garde incendie est posé au Kirchberg à hauteur de l’avenue Kennedy; un poste de garde incendie avancé avec une auto échelle et un fourgon incendie est posté au boulevard Royal, à l’intérieur du circuit, pour mieux desservir le centre-ville et pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Enfin, une troisième garde incendie avancée est postée au quartier Gare pour intervenir dans les meilleurs délais dans les quartiers Gare, Bonnevoie et Cents.

Par ailleurs, le CGDIS sera disponible pendant toute la journée du marathon pour veiller à la sécurité des citoyens.

Mesures autour du marathon

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours mobilisera un effectif d’environ 180 pompiers volontaires et professionnels. Afin de garantir un encadrement adéquat de la manifestation rassemblant plus de 100.000 personnes estimées (spectateurs, coureurs et visiteurs dans les halles de Luxexpo/The Box), le CGDIS prévoit un dispositif spécifique:

deux postes médicaux avancés (PMA): sur le site de Luxexpo/The Box (arrivée) et à la place Clairefontaine.

deux Samu: à la Gare centrale/Bonnevoie et à Luxexpo.

sept ambulances: à la Gare centrale/Bonnevoie, au Limpertsberg, au Kirchberg, au Glacis, à la rue St. Quirin (Grund), à la place Clairefontaine et à la place de Bruxelles.

six ambulances sur des points de rassemblements des moyens (Gare, Kirchberg, Luxexpo).

neuf équipes mobiles dans la ville: une dans la vallée de la Pétrusse, une près du Pont Rouge, une aux alentours de la Gare, trois dans le centre-ville, deux au Glacis et une à la place Clairefontaine.

six motos dans la foulée de la course, deux vélos électriques ainsi que des fourgons pour garantir la couverture opérationnelle des différents quartiers de la ville.