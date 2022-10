Le club de Hombourg-Haut, qui évolue au 7e échelon national, va affronter le FC Sochaux, club professionnel de Ligue 2, en Coupe de France. L'entraîneur mosellan est bien connu au Luxembourg : il s'agit de Thierry Steimetz.

Coupe de France de football

Le gros lot pour les Mosellans de Hombourg-Haut

Pascal MITTELBERGER Le club de Hombourg-Haut, qui évolue au 7e échelon national, va affronter le FC Sochaux, club professionnel de Ligue 2, en Coupe de France. L'entraîneur mosellan est bien connu au Luxembourg : il s'agit de Thierry Steimetz.

Bingo pour la SSEP Hombourg-Haut ! Le club de football mosellan, qui évolue en championnat de Régional 2 (7e niveau national), a décroché le gros lot lors du tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France, effectué ce mercredi à Clairefontaine. Le week-end du 29-30 octobre, les Spartiates, surnom des joueurs de la SSEP, affronteront le FC Sochaux, club historique du football français et actuel 3e du championnat professionnel de Ligue 2.

Une belle affiche et un sacré coup de projecteur pour cette ville de près de 7.000 habitants située près de Saint-Avold, en Moselle-Est. Mais la SSEP Hombourg-Haut n'est pas totalement inconnue pour les amateurs de football, puisqu'elle a déjà brillé en Coupe de France.

Un entraîneur connu au Luxembourg

Lors de la saison 2019-2020, les Spartiates, qui évoluaient alors en Régional 3, avaient réussi l'exploit d'éliminer un club de Ligue 2, l'AJ Auxerre (2-1). Un des buteurs hombourgeois ce jour-là est bien connu au Luxembourg : il s'agit d'Hassan M'Barki, aujourd'hui attaquant prolifique de Mondercange, en BGL Ligue.

Thierry Steimetz sous les couleurs du F91 Dudelange. Il est aujourd'hui l'entraîneur de la SSEP Hombourg-Haut. Photo : Archives LW

Sur le banc et aux manettes de la SSEP, on retrouve un autre visage familier du football grand-ducal : Thierry Steimetz, passé, durant sa carrière de joueur, par le CS Grevenmacher (2008-2009) et le F91 Dudelange (2012-2014). Une carrière que ce talentueux milieu de terrain a dû interrompre brutalement en 2017, alors qu'il évoluait à Hombourg, en Sarre : atteint d'une tumeur devenue maligne à la jambe gauche, il a choisi l'amputation.

Retour sur le banc cet été

Quelques mois plus tard, il embrasse sa carrière de coach à Hombourg-Haut, avec un certain succès, ramenant la SSEP en Régional 2 et brillant en Coupe de France. Thierry Steimetz avait décidé de quitter le club à l'été 2021, avant d'y revenir, un peu à la surprise générale, au début de cette saison 2022-2023.

En effet, c'est Serge Wolf, là encore un nom et un visage bien connus du football luxembourgeois (décidément!), qui devait prendre en main l'équipe mosellane mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Serge Wolf a finalement rejoint le CS Fola Esch durant l'été et Thierry Steimetz et la SSEP ont repris le cours de leur histoire commune. Avec, donc, un nouveau parcours intéressant en Coupe de France. Rendez-vous fin octobre pour l'exploit ? En tout cas, du côté des Spartiates, le mot d'ordre est d'ores et déjà connu : Auxerre, Sochaux, même combat !

Le FC Metz se déplacera dans les Vosges Pas franchement au top de sa forme en championnat de Ligue 2, le FC Metz a hérité d'un tirage à sa portée mais qui peut vite se transformer en match piège si les Messins ne mettent pas les bons ingrédients. Ils se déplaceront dans les Vosges, à Raon-L'Etape, club de National 3 (5e échelon national). Les Meurthe-et-Mosellans de Villerupt-Thil (Régional 1), quant à eux, recevront Villers-lès-Nancy (Régional 2). Enfin, les Mosellans de Gandrange (Régional 1) auront un déplacement délicat à l'Olympique Strasbourg, équipe de même niveau.

