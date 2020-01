Les stars internationales des bassins se sont donné rendez-vous à la Coque, de vendredi à dimanche. Champions olympiques et du monde rehausseront de leur présence la 22e édition de l'Euro-Meet.

Le gratin mondial de la natation à Luxembourg

(JFC, avec JW) - Le monde de la natation aura les yeux tournés vers le Luxembourg ces vendredi, samedi et dimanche. L'élite mondiale des bassins participe en effet à la 22e édition de l'Euro-Meet à la Coque. On recense 785 nageurs au départ, issus de 29 nations, dont des champions olympiques, des détenteurs de records du monde et des champions du monde. Revue d'effectif.

Florent Manaudou, le revenant français

Florent Manaudou fut sacré champion olympique à Londres en 2012 Photo: AFP

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Florent Manaudou a décroché l'or olympique sur 50 m nage libre aux Jeux de Londres en 2012. Sa célèbre sœur, Laure fut aussi championne olympique. C'était lors des JO de 2004 à Athènes. En 2016, Florent Manaudou a rangé son bonnet et son maillot de bain et en a profité pour ouvrir un restaurant à Marseille et commencer une carrière de... handballeur. Mais deux ans plus tard, l'odeur des bassins lui manque, et il fête son retour en compétition en 2019.

Sarah Sjöström, la Suédoise ailée

Sarah Sjöström se sent plus à l'aise dans l'eau que sur terre Photo: Fernand Konnen

Spécialiste de la nage papillon, Sarah Sjöström est l'une des filles les plus rapides dans les bassins. Cette blonde Suédoise de 26 ans se sent d'ailleurs plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Véritable stakhanoviste de l'entraînement, elle avale une distance de dix à douze kilomètres dans une piscine «les jours normaux», comme elle tient à le préciser. Le reste du temps, elle s'entraîne sur le mur d'escalade histoire de renforcer la musculature du haut de son corps. Et ce travail de fond paie: Sjöström a remporté le 100 m papillon aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Elle détient également plusieurs records du monde et des titres de championne du monde. Au Kirchberg, elle a déjà battu plusieurs records de l'Euro-Meet lors des précédentes éditions.

Bruno Fratus, l'oiseau de paradis brésilien

Bruno Fratus. Ses multiples tatouages dévoilent sa personnalité. Photo: AFP

Ce n'est que la seconde fois que Bruno Fratus se produira à l'Euro-Meet. Ce spécialiste du sprint a déjà remporté deux médailles d'argent aux Championnats du monde dans sa discipline de prédilection, le 50 m nage libre. Le Brésilien âgé de 30 ans a cependant manqué le podium aux Jeux olympiques de 2016 dans son pays en signant seulement le sixième chrono, pour ce qui représente la plus grande désillusion de sa carrière. En proie à des problèmes d'épaule récurrents, Fratus a connu plusieurs coups d'arrêt dans sa carrière. A ses propres dires, les multiples tatouages qui constellent son corps dévoilent sa personnalité et sont sa marque de fabrique.

Katinka Hosszu, la Dame de fer hongroise

Katinka Hosszu devra défendre non pas un, mais trois titres aux Jeux olympiques de Tokyo cet été Photo: AFP

Elle est tout simplement l'une des meilleures nageuses de l'histoire de la natation. Katinka Hosszu est détentrice de six records du monde et aura à défendre non pas un, mais trois titres aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Surnommée la «Dame de fer», cette Hongroise de 30 ans est également neuf fois championne du monde et quatorze fois championne d'Europe. Habituée de l'Euro-Meet, Hosszu possède plus d'une corde à son arc. La Magyare a en effet ouvert une école de natation à Budapest pour transmettre son expérience aux débutants.



Ben Proud, l'impatient anglais



Ben Proud a déjà marqué les esprits à la Coque en 2018 et 2019 Photo: Christian Kemp

Considéré comme l'un des nageurs les plus rapides de tous les temps, Ben Proud (25 ans) a déjà marqué les esprits à l'Euro-Meet en 2018 et 2019. Pour sa première participation aux JO en 2016, Proud échoue au pied du podium, à une maudite quatrième place. En 2017, il glane son premier titre de champion du monde sur 50 m papillon. Ce Britannique qui a grandi en Malaisie a découvert la natation à l'âge de sept ans. Et c'est alors qu'il est âgé de 16 ans qu'il décide de retourner en Angleterre pour commencer une carrière professionnelle.

Pernille Blume, la combattante danoise

Pernille Blume se produira pour la première fois à l'Euro-Meet, moins d'un an après avoir subi une opération au coeur Photo: AFP

La championne olympique de 2016 fera sa première apparition dans la piscine du Kirchberg. Opérée au cœur pour une cardiopathie congénitale en février 2019, Pernille Blume avait déjà repris le chemin de l'entraînement après une pause de seulement deux semaines. Et trois mois plus tard, elle renouait avec la compétition. Elle est détentrice de nombreux records nationaux du Danemark.

Marco Koch, l'étudiant modèle allemand

Marco Koch, qui a changé d'entraîneur en 2019, est actuellement à la recherche de la meilleure forme Photo: AFP

Il est régulièrement invité à l'Euro-Meet depuis 2013. L'ancien champion d'Europe et du monde a longtemps été l'un des meilleurs nageurs du monde. Mais actuellement, la forme de l'Allemand de 29 ans n'est pas optimale. Fin 2019, Marco Koch a changé d'entraîneur dans l'espoir de pouvoir mieux travailler sa vitesse de base avec, dans la ligne de mire, les Jeux de Tokyo. C'est qu'une médaille olympique manque encore à sa collection. Ce spécialiste de la brasse est surtout célèbre pour sa technique particulière au moment de glisser dans l'eau.

Georgia Davies, l'espoir gallois

Georgia Davies vise une troisième participation olympique, cette année à Tokyo Photo: AFP

Pour la troisième fois d'affilée, Georgia Davies arpentera les lignes d'eau du Kirchberg. Nageuse professionnelle depuis 2010, la Galloise a pris part à ses premiers JO en 2012 à Londres. Quatre ans plus tard, Davies est présente à Rio de Janeiro, mais elle trébuche avant d'atteindre la finale. Elle se rattrapera deux ans plus tard avec un titre de championne d'Europe du 50 m dos décroché à Glasgow. Davies vise cette année une troisième participation olympique, bien qu'aujourd'hui âgée de 29 ans, elle apparaît comme une vétéran de l'équipe nationale britannique, qui affiche 22 ans de moyenne d'âge.

