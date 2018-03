La sélection luxembourgeoise s'avance vers la Ligue des Nations avec l'appétit d'un morfal et l'insouciance de sa jeunesse. Il lui reste cinq mois et quatre matches amicaux pour régler la mire. L'aventure commence à Malte, l'île de la tentation.

Le grand siège de Malte

Le Luxembourg dans la peau du favori ce jeudi à 18h.

à Malte, Christophe Nadin

La sélection luxembourgeoise s'avance vers la Ligue des Nations avec l'appétit d'un morfal et l'insouciance de sa jeunesse. Il lui reste cinq mois et quatre matches amicaux pour régler la mire. L'Autriche et le Sénégal pour se rappeler comment bien défendre. La Géorgie et Malte pour poser le jeu et se projeter vers l'avant.

Car c'est face à ces deux dernières nations qu'il faudra prendre ses repères et s'étalonner avant d'affronter la Moldavie, Saint-Marin et la Biélorussie à partir de septembre.



Le travail de reformatage a, lui, débuté dans les têtes depuis plusieurs mois. Il sera mis au banc d'essai ce jeudi soir sur la pelouse du stade Ta'Qali face à une sélection maltaise qui avance comme un escargot. Ou même plus lentement. Sur l'échelle des valeurs qu'un classement mondial a trop vite fait de tronquer, Malte est clairement passée derrière le Luxembourg.

Dans la position du favori

Il faut donc faire fi des statistiques et des oppositions passées. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux, le Luxembourg aborde un match dans la position du favori même si Luc Holtz s'en défend.



Sa dernière campagne appuie le constat, la présence de trois fois plus d'internationaux à l'étranger que son adversaire le renforce encore. Ce saut dans l'inconnu charrie dans son sillage tout un lot de questions qui invitent à la prudence.

Le Luxembourg est-il capable de faire le jeu? Possède-t-il assez d'atouts offensifs pour se montrer efficace en zone de conclusion? L'absence de temps de jeu de certains éléments dans leur club ne sera-il pas préjudiciable?

Luc Holtz a rassemblé les pièces de son puzzle en début de semaine. Toutes dans des états différents. En plein forme, de retour de blessure, en quête de confiance ou en vitesse de croisière. A charge pour le sélectionneur de trouver l'équilibre entre les piliers habituels et les garçons aux profils intéressants pour les matches qui s'annoncent.

Tout entraîneur vous le dira. Le système de jeu n'est qu'un masque. C'est son animation qui compte. Seul point de repère dans cet hiver qui n'en finit pas, la sortie face à Karlsruhe (3-1), il y a un mois à Biwer, a annoncé la couleur.

L'heure de Barreiro?

Le grand bond pour Leandro Barreiro? Photo: Ben Majerus

Le 3-4-3 disposé ce jour-là n'était pas qu'un leurre mais une base de travail. Ces dessins devraient réapparaître ce jeudi avec tout au plus trois ou quatre pions semblables au coup d'envoi. On pense à Schon, projeté à nouveau sur le devant de la scène en raison de l'absence de papa Moris. On se dit aussi que Turpel débutera en pointe, que V. Thill garde la cote malgré son parcours erratique à Metz et que Barreiro pourrait trouver un terrain favorable à son éclosion.

On prend peu de risques en glissant dans le onze de base les tauliers Jans, Gerson, Philipps et C. Martins. Les deux derniers n'ont pas pris de risques ces dernières semaines avec leur club mais sont d'attaque. Avec son sens de l'anticipation et sa faculté à ressortir proprement le ballon, le joueur du Legia Varsovie a le profil de l'emploi pour diriger la défense.

Jans arpentera son couloir droit alors que le nouveau transfuge de Norrköping a reculé d'un rang pour occuper un poste de central droit dans une défense à trois dans le championnat suédois. Glisser de quelques dizaines de mètres plus à gauche ne devrait pas lui poser de problème

Rodrigues, Mahmutovic et Carlson lèvent le doigt pour les places vacantes. D'autres sont en salle d'attente. Chanot, Joachim, Bensi et Mutsch, eux, ne sont pas là.

Oui, le casting final pour la Ligue des Nations pourrait avoir la gueule. Mais il faut d'abord commencer par faire le siège de Malte.