Des arrivées et des départs. L'US Hostert, qui vient de dissiper les doutes quant à la présence d'Henri Bossi sur le banc la saison prochaine, s'est séparé de joueurs en manque de temps de jeu. Bouchibti, Kornetzky, Desgranges et Ferras s'en vont.

Le grand ménage se poursuit à l'US Hostert

Christophe NADIN Près de dix départs signalés.

Des arrivées et des départs. L'US Hostert, qui vient de dissiper les doutes quant à la présence d'Henri Bossi sur le banc la saison prochaine, s'est séparé de joueurs en manque de temps de jeu. Bouchibti, Kornetzky, Desgranges et Ferraz s'en vont.

Plusieurs cadres avaient déjà pris congé du club ces derniers jours comme Achraf Drif et Guillaume Mura en route pour le Fola ou encore Thomas Battaglia qui part à Weiler.



Du côté des gardiens de but, Jean-François Kornetzky, arrivé à la trêve, est prêté à Canach pour une saison. Vincent Sauber n'est pas non plus conservé. Il rejoint Berbourg.



Ridwane Bouchibti, l'autre recrue hivernale, s'en va du côté d'Etzella. Nicolas Desgranges, que l'on a un peu vu en fin de championnat et Dany Ferraz se sont engagés avec le FC Kehlen en Division 1. Demir Koljenovic a signé à Junglinster.



Au rayon des arrivées, sept joueurs avaient déjà acté leur présence la saison prochaine: Corentin Baudry (Blois/FRA), Gianluca Bei (Differdange), Taimo Vaz Djassi (Strassen), Khalid Lahyani (Titus Pétange), Valentin Roulez (Canach), Alexandre Sacras (Swift) et Fabio Sebastiani (US Esch).



Il faut rajouter Pascal Hurt, un milieu offensif allemand de 23 ans en provenance du SG Perl/Besch, auteur de 43 buts ces deux dernières saisons. Le jeune Noa Block (18 ans, Wormeldange) se joint aussi au casting.