Alors que le Tour de France vient tout de juste de débuter, le ministre des Sports a fait savoir qu'il souhaiterait approcher les organisateurs du Tour en vue d'un futur passage au Grand-Duché.

Le gouvernement souhaite que le Tour de France passe par le Luxembourg

Simon MARTIN

Le Luxembourg est l'un des pays du vélo. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que trois Luxembourgeois participent actuellement au Tour de France. En effet, cette édition 2022 est une première expérience pour Kevin Geniets et Alex Kirsch tandis que Bob Jungels participe à sa quatrième expérience dans cette compétition.

Pourtant, le Luxembourg n'a eu que très rarement l'occasion d'être un pays hôte dans le cadre d'une arrivée ou d'un départ d'étape. Selon le député Mars di Bartolomeo (LSAP), il faut remonter en 2017 pour retrouver un tel événement. En effet, il y a 5 ans, le départ d’une étape fut donné à Mondorf-les-Bains et le Tour a traversé le Luxembourg par la suite. «Une arrivée d’étape de la plus grande course cycliste du monde dans notre pays remonte à 2006, à Esch-sur-Alzette», ajoute le député. Rappelons par ailleurs que cette année, le Tour passera par Longwy, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise.

Une occasion de promouvoir le pays

Il n'empêche que le député aimerait que le gouvernement puisse poser sa candidature pour un prochain «Grand départ» ou une arrivée du Tour au cours des prochaines éditions. Une demande qui n'a rien d'impossible vu que le Tour de France 2022 s'est bien élancé depuis la capitale danoise, à Copenhague, et que la candidature pourrait être appuyée par les cyclistes luxembourgeois actuellement en compétition. «Le Tour de France ne représente pas seulement un évènement sportif exceptionnel, mais une occasion unique de présenter les différents pays et villes traversés par les meilleurs coureurs cyclistes mondiaux», justifie le député dans sa question parlementaire.

Le ministre des Sports Georges Engel (LSAP) a rappelé, dans sa réponse parlementaire, que depuis sa création, le Tour de France a fait 8 passages au Grand-Duché. «Une arrivée d’étape en 1947, un passage en 1967, une arrivée d’étape en 1968, un Grand Départ avec prologue et deux étapes en 1989, une étape contre-la-montre en 1992, un 2e Grand Départ avec prologue et une étape en 2002, une arrivée et un départ en 2006 et dernièrement, un passage à travers le pays et un départ en 2017», a-t-il détaillé.

De grosses retombées financières

Conscient du potentiel économique et touristique que représenterait l'accueil du Tour au Grand-Duché, le ministre a apporté une réponse positive au député en expliquant qu'il ferait son possible pour que le Luxembourg devienne hôte du Tour dans un futur proche. «Il est évident que le Tour de France est le plus grand événement sportif annuel de portée mondiale. Outre l’aspect sportif hautement professionnel, les retombées économiques et financières sont immédiates, notamment celles liées au tourisme dont les effets perdurent encore les années suivantes. Plusieurs études réalisées par des villes étapes ont fait ressortir un retour en investissement certain d’un passage du Tour diffusé dans près de 200 pays du monde entier», a-t-il assuré.

Pour lui, il est donc clair qu'un nouveau passage de la Grande Boucle sur le territoire luxembourgeois aura sans aucun doute un impact sur la promotion de l’image de marque du Luxembourg à l'étranger et sur la notoriété du pays. «Un Grand Départ, une arrivée ou un départ d’étape assureront un rayonnement économique, culturel, sportif, touristique et politique du Grand-Duché de Luxembourg dans le monde entier. C’est pourquoi, et compte tenu du fait que le dernier passage du Tour remonte à 2017, je ne manquerai pas de saisir prochainement le conseil de gouvernement pour lui demander de me donner mandat à approcher les organisateurs du Tour de France en vue d’un prochain passage du Tour de France au Grand-Duché.»

