Le Giro promet 21 étapes de légende

Le mythique Tour d'Italie cycliste s'élancera de Turin, le 8 mai prochain. Au menu de cette 104e édition : 3.450 kilomètres de route, y compris 35 km de voies non goudronnées en Toscane.

Le Zoncolan, les grands mythes des Dolomites et les Strade bianche: la 104e édition du Giro respecte les classiques entre le départ à Turin et l'arrivée 22 jours plus tard, le 30 mai, programmée à Milan. Le parcours, présenté mercredi à moins de deux mois du coup d'envoi qui honorera le 160e anniversaire de l'unification du pays, minore cette fois l'importance du contre-la-montre. Deux chronos individuels sont prévus lors des première et dernière journées, pour un total de moins de 40 kilomètres.

Mais le Tour d'Italie, qui devrait attirer des grimpeurs d'élite, notamment le Colombien Egan Bernal et les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet, fait la part belle à la montagne, concentrée surtout dans la seconde moitié de l'épreuve.

La première semaine est consacrée à la descente rapide vers le sud jusque dans les Pouilles (Foggia), avant l'amorce de la remontée jusqu'au cœur de l'Ombrie (Foligno).

Au lendemain de la première journée de repos, les organisateurs ont prévu un grand «show» : 35 km de Strade bianche toscanes, des routes non goudronnées, sur les 70 derniers kilomètres menant à Montalcino, l'un des grands sites vinicoles de la péninsule.



Direction la Suisse

Le Zoncolan, l'une des montées les plus dures d'Europe, est abordé à la fin de la deuxième semaine de course, deux jours avant l'étape-reine des Dolomites, prévue le 24 mai. Une trilogie de grands cols historiques (Fedaia, Pordoi, Giau) conduit ce jour-là à Cortina d'Ampezzo, la station qui accueillera une partie des épreuves des JO d'hiver 2026. Pour une étape massacrante, qui affiche un dénivelé positif global de... 5.700 mètres.



La troisième semaine privilégie la nouveauté dans le nord du pays. Avec trois arrivées au sommet, la plus éprouvante étant fixée à la veille de la conclusion à l'occasion d'une incursion en Suisse avant d'arriver à l'Alpe Motta. Ce n'est que le lendemain, à Turin, que l'on connaîtra le nom du successeur du vainqueur 2020, Tao Geoghegan Hart.

La feuille de route 8 mai: Turin - Turin, 9 km

9 mai: Stupinigi - Novare, 173 km

10 mai: Biella - Canale, 187 km

11 mai: Piacenza - Sestola, 186 km

12 mai: Modène - Cattolica, 171 km

13 mai: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 150 km

14 mai: Notaresco - Termoli, 178 km

15 mai: Foggia - Guardia Sanframondi, 173 km

16 mai: Castel di Sangro - Campo Felice, 160 km

17 mai: L'Aquila - Foligno, 140 km

18 mai: repos

19 mai: Pérouse - Montalcino, 163 km

20 mai: Sienne - Bagno di Romagna, 209 km

21 mai: Ravenne - Vérone, 197 km

22 mai: Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km

23 mai: Grado - Gorizia, 145 km

24 mai: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 km

25 mai: repos

26 mai: Canazei - Sega di Ala, 193 km

27 mai: Rovereto - Stradella, 228 km

28 mai: Abbiategrasso - Alpe di Mera (Valsesia), 178 km

29 mai: Verbania - Valle Spluga/Alpe Motta, 164 m

30 mai: Senago - Milan, 29,4 km





