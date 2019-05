Le conseil d'administration de la FLF a décidé dans sa réunion du lundi soir d'arrêter avec effet immédiat le championnat de futsal dont la première manche de la finale entre Differdange et le Racing a été interrompue dimanche soir.

Le futsal, c'est fini pour cette saison!

Christophe NADIN Le conseil d'administration de la FLF a décidé dans sa réunion du lundi soir d'arrêter avec effet immédiat le championnat de futsal dont la première manche de la finale entre Differdange et le Racing a été interrompue dimanche soir.

La Fédération a sifflé la fin de la récréation. Le championnat 2018-2019 de futsal est terminé. «Les graves incidents démontrent malheureusement un climat étranger à tout fair-play et respect», dit le communiqué. «Nous avons pu obsever tout au long de la saison que ce genre d'incidents avait tendance à se répéter. Afin de garantir non seulement l'esprit sportif, mais également l'intégrité physique des joueurs, arbitres et spectateurs, cette mesure est la seule envisageable.»

On rappellera que la première manche de la finale entre Differdange et le Racing n'est pas allée au-delà de la 17e minite de jeu dimanche à Oberkorn. Une altercation entre deux joueurs suivi d'un jet d'objet sur le terrain ont mis le feu aux poudres et provoqué une bagarre générale. L'arbitre Fabio Aguiar, qui s'explique ici, a alors mis fin prématurément aux débats.





La baguette de tambour s'est retrouvée sur le terrain. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Photo: Stéphane Guillaume

Il n'y aura donc pas de champion cette saison. On imagine que cette première décision ne sera pas la seule et que le tribunal administratif prendra d'autres mesures fortes pour sanctionner les fauteurs de trouble. On peut s'interroger également sur la survie à moyen terme de la discipline dans le giron fédéral luxembourgeois.