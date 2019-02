Le bureau du syndicat intercommunal Schoulkauz a décidé d’interdire avec effet immédiat la pratique du futsal dans le hall sportif de Wilwerwiltz. Cette décision fait suite aux derniers incidents qui s'étaient produits lors du match entre Wilwerwiltz et Wiltz.

Le futsal banni à Wilwerwiltz

Le bureau du syndicat intercommunal Schoulkauz a décidé d’interdire avec effet immédiat la pratique du futsal dans le hall sportif de Wilwerwiltz. Cette décision fait suite aux derniers incidents qui s'étaient produits lors du match entre Wilwerwiltz et Wiltz.

(LW) - La rencontre du championnat de Ligue 2 entre Wilwerwiltz et Wiltz s'était terminée dans le chaos. Après la FLF qui avait pris des sanctions sportives c'est au tour du syndicat intercommunal Schoulkauz qui a pris des mesures particulièrement lourdes.



Dans un communiqué publié ce mardi, il a été décidé d'interdire avec effet immédiat la pratique du futsal dans le hall sportif à Wilwerwiltz. Une décision finale et irrévocable. "Ce n’est pas la première fois que des faits pareils sont survenus, cette décision a été prise suite aux incidents du 27 janvier 2019 lors du match de championnat de Futsal Seniors FC Kiischpelt Wilwerwiltz – FC Wiltz 71".

Par ailleurs, le comité du FC Kiischpelt Wëlwerwolz, cosignataire de la lettre, tient à se distancer formellement de la section de futsal et se rallie pleinement à la décision du bureau du syndicat intercommunal Schoulkauz, tenant notamment compte du fait qu’aucun membre de cette équipe n'habite au Kiischpelt. L'association n’accepte plus que l'équipe de futsal joue sous le nom du FC Kiischpelt Wëlwerwolz.



"Le comportement antisportif des joueurs des deux équipes de futsal impliquées risque de véhiculer une image négative du football en général et du FC Kiischpelt Wëlwerwolz en particulier et ce sont surtout les joueurs du FC Kiischpelt Wëlwerwolz qui en ressentent les répercussions. Le collège échevinal de la commune de Kiischpelt, troisième signataire de la présente lettre, tient à préciser qu’il soutient le bureau du syndicat intercommunal Schoulkauz dans sa démarche et souligne que les faits du 27 janvier 2019, ayant fait un grand titre négatif dans les médias, risquent d’endommager la bonne réputation de la commune", précise le communiqué.