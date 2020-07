Déjà sponsor de la Fédération luxembourgeoise de football, RTL a remporté haut la main l'appel d'offres pour diffuser en direct, sur son site internet, tous les matches de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur à partir de la saison à venir. Coup d'envoi des retransmissions, a priori, à la fin du mois d'août.

Le foot luxembourgeois entre dans l'ère digitale

Déjà sponsor de la Fédération luxembourgeoise de football, RTL a remporté haut la main l'appel d'offres pour diffuser en direct, sur son site internet, tous les matches de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur à partir de la saison à venir. Coup d'envoi des retransmissions, a priori, à la fin du mois d'août.

(DH) - Partenaire historique de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF), et soutenu sans ambages par le président Paul Philipp, RTL a clairement remporté le bras de fer qui l'opposait à Fuchs Sport pour la retransmission, en streaming, de l'intégralité des rencontres de BGL Ligue et de Promotion d'Honneur à partir de la saison 2020-2021. Une véritable révolution dans le microcosme du sport luxembourgeois.

Appelés à se prononcer lundi soir au stade Achille-Hammerel, les 32 clubs de l'élite, réunis au sein de la Ligue luxembourgeoise de football (LFL), ont adopté à la quasi-unanimité - seul le RM Hamm Benfica a voté pour le département sport de Fuchs Associés Finance - le projet du groupe de médias luxembourgeois. «RTL s'est montré extrêmement professionnel, tandis que nous avons noté quelques contradictions du côté du représentant de Fuchs Sports», témoigne Luc Hilger, le président de l'UNA Strassen.

RTL, qui reçoit plus de 70.000 euros, par saison, de la FLF pour son émission «Goal» du lundi soir, a donc été préféré à une société qui équipe déjà plus de 300 stades, notamment dans les divisions inférieures françaises ou turques. A charge, pour le groupe basé au Kirchberg - qui n'a pas voulu divulguer la durée du contrat avec la LFL, ni l'investissement en matériel - d'en faire de même pour l'élite luxembourgeoise.



En pratique, les 32 clubs de l'élite, puisque la BGL Ligue va redémarrer avec 16 entités en raison de la crise sanitaire, seront dotés d'une caméra fixe équipée d'une intelligence artificielle pour cadrer l'ensemble de la surface de jeu. Mais seules les actions de jeu seront diffusées en streaming, et sans ralenti. Toutes les images seront ensuite à disposition des staffs techniques qui auront le loisir d'en faire l'analyse par après.

«Nous voulons être prêts dès que possible. Cependant, nous avons besoin de l'autorisation des communes pour installer les caméras. De plus, les vacances d'été arrivent...», indique Pascal Casel, directeur plateforme et diversification. Ce dernier souligne aussi que, dans l'opération, RTL s'est associé à Post pour «garantir la connectivité nécessaire» aux caméras de dernière génération.

C'est certain, le football luxembourgeois va changer d'ère. Reste à savoir quels bénéfices les clubs de l'élite vont en retirer. En termes financiers, et contrairement aux promesses de Fuchs Sport, RTL n'envisage pas de contrepartie financière avançant dans Le Quotidien que le streaming «est un attrait qui plaira aux annonceurs». Pour ce qui est du public, les présidents de club ne s'inquiètent pas. «Nos fans continueront à venir à nos matches. Les retransmissions en direct nous donneront surtout l'occasion d'attirer l'attention d'un public plus jeune», assure Luc Hilger. Après le football, le basket suivra la même évolution selon RTL.

