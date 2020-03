Plusieurs semaines de tribunes désertes: après l'Italie, dont le championnat est suspendu, les instances françaises, espagnoles et allemandes du football ont introduit des mesures de huis clos pour leurs championnats respectifs, face à la propagation du nouveau coronavirus.

Le foot européen se plie à la doctrine des stades vides

(AFP) - Plusieurs semaines de tribunes désertes: après l'Italie, dont le championnat est suspendu, les instances françaises, espagnoles et allemandes du football ont commencé à introduire des mesures de huis clos pour leurs championnats respectifs, face à la propagation du nouveau coronavirus. Un choc Real Madrid-Valence sonnant creux le 21 mars? Un «clasico» Marseille-Paris SG sans spectateurs le lendemain? C'est ce à quoi les supporters de foot vont devoir se préparer.

En France, la Ligue de football professionnel a annoncé que tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2 prévus jusqu'au 15 avril auront désormais lieu dans un «huis clos total». En Espagne, la même disposition a été prise par La Liga pour les deux prochaines journées de championnat. Dans les deux cas, les instances ont suivi les recommandations gouvernementales, la ministre des Sports française Roxana Maracineanu, ayant indiqué lundi que «le huis clos (pourra) devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel». Pas de public donc au Parc des Princes pour le match de Ligue des champions PSG-Dortmund ce mercredi soir.

Au Luxembourg, officiellement, les instances du foot national n'ont toujours pas pris position. Cela alors que les recommandations du ministère de la Santé interdisant les rassemblements au-delà de 1.000 personnes pourraient aussi s'appliquer aux rencontres dans certains stades à l'avenir.

De même, en Espagne, un huis clos a été annoncé pour Barcelone-Naples, prévu le 18 mars en Ligue des champions, ainsi que pour la rencontre de jeudi en Ligue Europa Séville-AS Rome.

Le scénario est différent en Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie. Le gouvernement a en effet annoncé lundi soir la suspension de toutes les compétitions sportives, et donc de la Serie A, jusqu'au 3 avril. Une décision qui ne semble pas toucher les tournois continentaux, puisque Inter Milan-Getafe en Ligue Europa jeudi aura bien lieu, devant des tribunes vides.



Compris les sélections nationales

En Allemagne, la Ligue (DFL) a imposé que tous les matches de Bundesliga à venir devront quoi qu'il arrive être joués, le choix du huis clos revenant en revanche aux autorités régionales, sans décision centralisée. Ainsi, plusieurs matches, comme le derby de la Ruhr Dortmund-Schalke prévu samedi, auront lieu sans spectateurs, mais pas Union Berlin-Bayern Munich, prévu le même jour. Bayern-Chelsea en Ligue des champions, en revanche, sera disputé derrière des portes closes le 18 mars.

Au stade du Borussia, il n'y a qu'à lire le panneau... Photo : AFP

La période de vase clos touche même les sélections nationales. Ainsi, il n'y aura pas de spectateurs pour le match amical entre l'Allemagne et l'Italie le 31 mars à Nuremberg, ni pour les deux prochaines rencontres de la France contre l'Ukraine et la Finlande les 27 et 31 mars. La deuxième, initialement prévue à Lyon, est d'ailleurs déplacée au Stade de France, qui accueillera également la première.

Autres lieux, autres sports En dehors de l'Europe et du foot, le Grand Prix moto des Amériques, qui devait avoir lieu du 3 au 5 avril à Austin (Texas), a été reporté au mois de novembre. En France, les 24 Heures du Mans motos, prévues pour les 18 et 19 avril, ont été décalées début septembre. La tenue du GP de Formule 1 du Vietnam le 5 avril, qui doit être le premier dans le pays, semble elle incertaine. En Algérie, enfin, tous les rassemblements sportifs ont été annulés.