Le Fola sur le fil du rasoir, Strassen se reprend, Mondorf confirme

Didier HIEGEL Ce mercredi, en match avancé de la 23e journée de BGL Ligue, le Fola s'est imposé de justesse à Hostert (3-2) alors que Strassen a retrouvé le goût de la victoire à Rumelange (2-0).

Tenu en échec par Rosport sur sa pelouse, le Fola ne devait pas laisser passer l'occasion de prendre les trois points sur la pelouse de l'US Hostert, avant de recevoir un autre mal-classé, le RM Hamm Benfica dimanche. Les hommes de Jeff Strasser ont logiquement dominé une formation du Grégenwald qui s'était privée de Peters, l'ex-international prenant place sur le banc.

Tour à tour Klapp, Hadji et Sinani ont échoué devant le but défendu par Roulez. Le Fola a trouvé l'ouverture après l'entrée en jeu de Bensi pour Muharemovic (57e) par l'intermédiaire de Kirch (0-1, 61e).

La réplique ne s'est pas fait attendre puisque, deux minutes plus tard, Mura accrochait Decevic dans la surface de réparation. Lavie transformait le penalty (1-1, 63e). La recrue hivernale s'offrait même un doublé (son 6e but depuis son arrivée) à la 79e minute pour donner un avantage surprenant à sa formation.

Obligé de s'imposer, le club doyen parvenait à ses fins en toute fin de match. C'est d'abord son homme en forme, Seydi, qui égalisait (2-2, 86e) avant que Hadji n'inscrive son 20e but en championnat suite à un corner (2-3, 90+1).

Le Fola remporte ainsi, à l'arraché, son treizième succès en championnat, qui lui permet de conserver sa deuxième place au classement. Le RM Hamm Benfica, Differdange et la Jeunesse seront ses derniers adversaires.

Hostert, qui a manqué l'occasion de revenir sur Etzella pour une poignée de secondes, jouera deux fois à l'extérieur: à Mondorf et à Strassen et recevra Dudelange.

Rumelange - Strassen 0-2: après le point pris dans l'antre du leader dudelangeois (2-2), dimanche dernier, la formation désormais entraînée par le président Gérard Jeitz a fort bien débuté la rencontre, mais Diallo n'est pas parvenu à placer son équipe aux commandes malgré une belle opportunité dès la 4e minute. Lusamba et Dragovic ont aussi échoué, tout comme Tsuchihashi alors que l'UNA avait équilibré les débats (27e).

Strassen restait sur deux revers (contre le Racing 1-4 et face au Progrès 2-4), après sa série de dix matches sans défaite, et se devait de redresser la barre. C'est chose faite grâce à Lourenco qui s'est offert un doublé (65e et 89e).

L'UNA est assuré de conserver sa septième place au classement.

Et de quatre à la suite pour Mondorf



Rosport - Mondorf 0-4: le Victoria (10e, 25 points avant cette journée) comptait sur la venue de Mondorf pour se rapprocher encore un peu plus du maintien. C'est râté!

La formation de René Roller s'est lourdement inclinée 0-4 sur sa pelouse face à une équipe de Mondorf, reprise par Arno Bonvini, qui aligne un quatrième succès consécutif après avoir fait chuter Niederkorn, Dudelange et Etzella.

Benamra s'est lui aussi offert un doublé (13e et 58e) pour porter son total personnel à douze unités. Scanzano a retrouvé el chemin des filets à la demi-heure et Martins a fixé les chiffres à 0-4 (83e).