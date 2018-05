Un solide milieu à vocation défensive, deux éléments davantage tournés vers l'attaque et un défenseur central, le Fola a présenté ce mardi soir quatre nouvelles recrues: Rodrigue Dikaba, Dejvid Sinani , Achraf Drif et Guillaume Mura qui arrivent de Dudelange, Mondorf et Hostert.

Le Fola subtilise Dikaba et officialise Sinani, Drif et Mura

Didier HIEGEL Thomas Klasen prolongé d'un an

Un solide milieu à vocation défensive, deux éléments davantage tournés vers l'attaque et un défenseur central, le Fola a présenté ce mardi soir quatre nouvelles recrues: Rodrigue Dikaba (32 ans), Dejvid Sinani (25 ans), Achraf Drif (26 ans) et Guillaume Mura (32 ans) qui arrivent de Dudelange, Mondorf et Hostert.

Tous ont signé un contrat de trois ans (deux saisons plus une en option) sauf Mura qui a paraphé un contrat de deux ans.



L'entraîneur Thomas Klasen, qui "a rempli les objectifs" - celui d'être européen pour le principal-, comme indiqué par le président Mariani, est prolongé d'une saison.



Arrivé au terme de son contrat de trois ans avec le F91, Dikaba a choisi de quitter le club tout fraîchement sacré champion pour s'engager avec le club doyen. A 32 ans, le natif de Toulouse qui a disputé huit matches internationaux avec la République Démocratique du Congo, a choisi de rallier le Galgenbierg pour "un nouveau challenge" sous la direction d'un autre entraîneur allemand, Thomas Klasen.

Incontournable en 2016-2017 dans la Forge du Sud, il n'a pas été épargné par les blessures lors de la saison qui vient de s'écouler. L'ancien du RFC Seraing n'a, en effet, disputé que cinq matches dans leur intégralité, 77 minutes contre Mondorf et 19 face à l'US Esch lors de la 24e journée. Un maigre total de 546 minutes pour un élément indispensable lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens.

La présentation de l'aîné des frères Sinani, en provenance de Mondorf et en fin de contrat avec le FC Differdange 03, était attendue. A 25 ans, Dejvid a réalisé une saison pleine dans la Cité Thermale. Incontournable dans l'esprit d'Arno Bonvini, il n'a manqué que quatre matches lors du dernier exercice de BGL Ligue. Son temps de jeu lui a permis de se mettre en exergue au point de devenir un des meilleurs passeurs du championnat, avec notamment 13 assists. Il n'a pas oublié de trouver le chemin des filets et a inscrit trois buts.

Toujours dans le secteur offensif, l'ailier droit ou milieu offensif Achraf Driff (7 buts, 7 passes décisives) est aussi un élément du Fola. En fin de contrat avec l'US Hostert, l'ancien attaquant de Lunéville prépare actuellement la finale de la Coupe de Luxembourg contre le Racing avec la formation de Henri Bossi.

L'attaquant de l'USH sera accompagné du défenseur central Guillaume Mura (32 ans), "un joueur qui n'était pas forcément attendu chez nous", a encore précisé Mauro Mariani. L'ancien d'Amnéville, de Pétange et du Swift sera aussi de la finale de la Coupe de Luxembourg.



Reprise le 15 juin



Au niveau des gardiens, l'international Ralph Schon (28 ans) est toujours courtisé. Le portier est d'accord avec le Fola, mais il est encore sous contrat avec Strassen jusqu'en 2020. L'UNA attend un appel du Fola pour le libérer et accéder à la demande du joueur.

Le comité du CS Fola a aussi indiqué avoir prolongé les contrats de Gérard Mersch, Veldin Muharemovic, Cédric Sacras, Tom Laterza, Julien Klein et Peter Chrappan.



Présent lors de la conférence de presse, Stefano Bensi était tout sourire d'avoir retrouvé le terrain lors des deux derniers matches. Il est déjà impatient de reprendre la préparation d'avant-Coupe d'Europe, le premier rendez-vous du groupe est fixé au 15 juin.



Au rayon des départs, l'attaquant Stefan Lopes (19 ans) a signé à Mondorf et le milieu défensif Bob Simon, en prêt à Mamer, s'est mis d'accord avec Strassen.

Jakob Dallevedove, Roman Pierrard, Christophe Martin-Suarez et Alexander Cvetkovic ne sont pas conservés par le club doyen.