Parfum de crise à Differdange battu par un Fola plus réaliste dans le match au sommet de la vingtième journée. Seydi et Klapp ont inscrit les deux buts visiteurs qui permettent au club doyen de distancer son adversaire du jour de quatre points.

Sport 3 min.

Le Fola repousse un Differdange trop stéréotypé

Une tête de Seydi et un bijou de Klapp écartent Differdange du podium.

Le match. La fessée administrée à l'US Esch n'a pas influencé Thomas Klasen dans ses choix. L'entraîneur allemand du Fola n'a retenu que sept titulaires pour ce choc de la vingtième journée. Dallevedove, Martin Suarez et Klapp sur le banc, Chrappan en tribune: oui, le club doyen dispose de ressources. Davantage que Differdange. Pascal Carzaniga aligne un onze titulaire attendu.

Mais ce n'est pas parce que l'effet de surprise fait défaut que l'équipe locale subit. Au contraire, elle prend le premier quart d'heure de jeu à son compte avec un Malouda précis dans son jeu court. Une première alerte de Siebenaler puis une longue relance de Fleurival que Perez n'est pas loin d'exploiter avec le concours de Cabral donnent le ton. Le Fola n'est pas en reste. Laterza est efficace sur sa droite, le timing de Koçur n'est pas bon.



Les débats s'équilibrent. Saiti passe à droite et ça percute nettement plus. Sa frappe passe à côté puis Worré y va d'une claquette pour écarter une volée audacieuse de Koçur. Differdange reste à l'affût et Bernard, complètement à côté de ses pompes, offre l'occasion à Holter de briller mais Perez est en déséquilibre au moment de frapper.

La sortie sur blessure de Malouda va faire mal à Differdange. Autant que Saiti intenable sur son côté droit. Il faut un double sauvetage de Franzoni et de Worré pour empêcher Hadji d'ouvrir la marque à la 37e minute. Ce sera chose faite cinq minutes plus tard lorsqu'un centre de Laterza est repris de la tête par un Seydi invisible jusque-là.

Florent Malouda quitte ses coéquipiers à la demi-heure. Et Differdange se met à tousser. Photo: Ben Majerus

Les débats s'enflamment. Saiti aussi. Son récital dans la défense locale est ponctué par un coup de sifflet de M. Torres qui voit davantage une simulation qu'un penalty. Le banc du Fola est furieux. Differdange vient d'éviter le K-O.

Une situation qui se reproduit en début de seconde période lorsque Kirch lance en profondeur Hadji devancé d'un millimètre par la sortie de Worré. Differdange ne tarde pas à reprendre le contrôle du match, multiplie les corners, les situations dangereuses mais le dernier geste fait défaut.

Les contres du Fola sont aussi redoutables. Hadji, Seydi puis Klapp se retrouvent en position de conclure mais le suspense demeure jusqu'à cette merveille de ciseau retourné de Klapp sur un service d'Hadji. Differdange ne s'en relèvera pas.



L'homme du match. Enis Saiti a des fulgurances qu'il ne réserve pas seulement aux soirées européennes. L'ailier macédonien s'est montré un véritable poison pour la défense differdangeoise lorsqu'il est passé à droite en première période. Et dire qu'il restait seulement sur deux bouts de match...



Le fait du match. Il faut se tourner vers les tribunes et la corbeille présidentielle pour comprendre que les choses tournent à l'aigre-doux à Differdange. Les mines déconfites en disent long sur la situation d'un club en train de perdre sa qualification européenne via le championnat. La Coupe ressemble à une sacrée bouée de sauvetage.

Ryan Klapp mérite la palme du plus beau but de la journée. Photo: Ben Majerus

Differdange - Fola 0-2



Stade municipal d'Oberkorn, pelouse en bon état, arbitrage de M. Torres assisté par MM. Ries et Da Sila Gomes, 857 spectateurs. Mi-temps: 0-1.



Evolution du score: 0-1 Seydi (42e), 0-2 Klapp (89e).



Corners: 11 (6+5) pour Differdange; 5 (3+2) pour le Fola.



Cartons jaunes: Rodrigues (54e, sèche Seydi) à Differdange; Saiti (44e, simulation) et Bechtold (86e, main) au Fola.



DIFFERDANGE: Worré; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Rodrigues; Fleurival (57e Caron), Yéyé, Malouda (31e Ribeiro), Holter, Almeida; Perez (75e Bastos).

Joueurs non alignés: Weber et Jackson.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.

FOLA: Cabral; Laterza, Klein, Bernard, Kirch (65e Sacras); Bechtold; Seydi, Muharemovic, Koçur (73e Dallevedove), Saiti (79e Klapp); Hadji.

Joueurs non alignés: Clément et Martin Suarez.

Entraîneur: Thomas Klasen.