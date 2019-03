Le Fola n'a pas laissé passer l'occasion de se replacer à la deuxième place de la BGL Ligue en écartant le Racing 3-0 ce dimanche. La Jeunesse a retrouvé le goût de la victoire à Rosport alors que Hostert s'est relancé contre Etzella.

Le Fola répond présent, la Jeunesse retrouve le succès

Dans une saison, il y a des occasions à ne manquer sous aucun prétexte pour tutoyer les sommets. Après les contre-performances du F91 et du Progrès, la venue du Racing, ce dimanche au stade Emile Mayrisch, en est une excellente pour une formation du Fola qui n'a plus connu la victoire depuis trois rencontres après deux matches nuls contre Dudelange (1-1) et Strassen (1-1) et un revers à Pétange (1-2).



Mais le Racing ne se présente pas en victime expiatoire dans une enceinte du Galgenbierg désertée. Les hommes de Frank Defays serrent les rangs et n'hésitent pas à mettre la semelle obligeant le directeur de jeu à sévir. La formation de la capitale a dû composer avec les absences de Nouidra, Nakache et Shala. Elle manque de liant et ne parvient à mettre la pression sur le but de Hym que sur coups de pied arrêtés.

Le Fola, lui aussi, reste longtemps stérile aux abords du but de Ruffier. Deux centres rentrants, en début de première période, et deux coups francs bien placés mais mal négociés par Bensi et Samir Hadji étayent le bilan bien maigre de la formation de Jeff Strasser avant la 40e minute.

Cinq minutes avant la pause, le Fola a le bon ton de déverrouiller une situation qui aurait pu s'éterniser. L'action décisive est amorcée côté droit, celui du très actif Laterza. Muharemovic se charge de centrer dans le paquet où S. Hadji domine la charnière centrale pour remiser sur Seydi. Le joueur formé par Génération Grenat, à Dakar, contrôle et place une frappe au ras du poteau droit de Ruffier pour ouvrir le score (1-0, 40e).

Le Fola, qui menait aux points, concrétise au marquoir son léger avantage qui aurait pu doubler à la 55e minute quand Birk dévisse une passe qui aurait pu tromper Ruffier. Déjà très peu inspiré, le Racing allait finir la rencontre en infériorité numérique après le deuxième carton jaune adressé à Nyssen pour une faute grossière sur Bensi (63e). L'international n'hésitera pas à se se faire justice en trouvant le petit filet de Ruffier d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation (2-0, 74e).

Le Racing va même boire le calice jusqu'à la lie. Après une grossière mésentente entre Ruffier et sa charnière centrale, Sinani s'empare du ballon et fixe le score à 3-0 (83e). Le rush de Mboup pour sauver l'honneur sera vain.

Le Fola revient ainsi à la deuxième place du classement à deux points de Dudelange. Une unité devant la Jeunesse.

Samir Hadji à la lutte avec Henrique Da Silva. Photo: Stéphane Guillaume

Fola - Racing 3-0

Stade Emile Mayrisch, pelouse correcte, arbitrage de M. Korbas (FRA) assisté de MM. Da Costa et Mentz, 330 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Seydi (40e), 2-0 Bensi (74e), 3-0 Sinani (83e).

Corners: Fola 8 (4+4); Racing 6 (5+1).

Cartons jaunes: Kirch (45e, faute sur Hennetier) et Muharemovic (52e, faute sur Nyssen) au Fola; Birk (2e, faute sue Seydi) pour le Racing, Nyssen (17e, antijeu) et Da Silva (37e, pied haut sur Dikaba) au Racing.

Carton jaune-rouge: Nyssen (63e, faute sur Bensi).

FOLA (4-2-3-1): Hym; Laterza (84e Pierrard), Klein (cap.), Bernard, Kirch; Muharemovic, Dikaba; Seydi (71e Klapp), Sinani (84e Saïti), Bensi; S. Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral; Sacras.

Absents: Chrappan, Frere, Z. Hadji, Mersch et Mura (choix de l'entraîneur), Clement, Corral, Drif et Koçur (blessés).

Entraîneur: Jeff Strasser.

RACING (4-1-4-1): Ruffier (cap.); Hennetier (87e Catic), P. Simon, Da Silva, Birk; Humbert; Dos Santos (71e Mboup), Nyssen, J. Simon (84e Sulejmani), Da Mota; Szimayer.

Joueurs non utilisés: Meireles, Gonzales.

Absents: Nakache, Nouidra, Shala (suspendus), Ataide, Camara, Da Graça (blessés), Dionisio et Osmanovic (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Frank Defays.

La Jeunesse revient dans la course à l'Europe

Comme Differdange la veille, la Jeunesse a mis fin à sa mauvaise série (2 points sur 12) en s'imposant à Rosport grâce à des réalisations de Natami (12e) et Todorovic (26e). Weirich réduit le score (28e) pour une équipe du Victoria qui a vu Hostert revenir à sa hauteur après son probant succès contre Etella (4-0).

Les Bianconeri sont revenus dans la course à l'Europe et comptent désormais 34 points, un de moins que le Fola, mais un de plus que Niederkorn éjecté du podium après sa défaite dans le derby de la Cité du Fer.

Le but de la journée est sans doute venu du cents mais c'est un Rumelangeois qui l'a inscrit. En voyant Alves trop avancé, Sahin a pris sa chance du milieu de terrain pour inscrire un but de toute beauté (25e). L'USR continue de s'accrocher à un mince espoir de maintien.

En bon capitaine, Peters a montré la voie à suivre en ouvrant la marque contre Ettelbruck en première période (30e). Il a même récidivé en clôturant le score à 4-0 à la 58e minute. L'USH a coulé son adversaire en cinq minutes, Stumpf (53e) et Lavie (55e) trouvant à leur tour le chemin des filets.

Les résultats

Dudelange - Strassen 1-1

Mondorf - Titus 4-1

Differdange - Progrès 2-o

Rosport - Jeunesse 1-2

Fola - Racing 3-0

Hostert - Etzella 4-0

RM Hamm Benfica - Rumelange 0-1

La suite du programme

Quarts de finale de la Coupe de Luxembourg

Mercredi à 19h30:

Mertert-Wasserbillig - Rosport (terrain de Wasserbillig)

Mercredi à 20h:

Dudelange - Mondorf

Etzella - Strassen

Muhlenbach - Progrès

19e journée de BGL Ligue

Tous les matches dimanche à 16h:

Rosport - Hostert

Progrès - Fola

Jeunesse - Strassen

Titus Pétange - Dudelange

Etzella - RM Hamm Benfica

Racing - Mondorf

Rumelange - Differdange