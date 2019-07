Le parcours européen du club eschois s'est arrêté dès le 1er tour de l'Europa League après la défaite concédée ce mercredi soir à Tbilissi face au Chikhura Satchkhere (2-1).

Sport 2 min.

Le Fola quitte d'entrée l'Europa League

Le parcours européen du club eschois s'est arrêté dès le 1er tour de l'Europa League après la défaite concédée ce mercredi soir à Tbilissi face au Chikhura Satchkhere (2-1).

(ER) - Après Dudelange, éliminé par La Vallette en Ligue des champions mais repêché en Europa League, c'est donc le vice-champion de la BGL Ligue qui est écarté de la scène continentale. Battu sur sa pelouse la semaine dernière (1-2), le Fola se retrouvait dans une position délicate mais espérait mettre à profit ce second duel face aux Géorgiens pour inverser la tendance.



Pour aborder cette manche retour, Jeff Strasser avait décidé de reconduire le même onze de départ et c'est avec une certaine prudence que les Eschois ont entamé les débats laissant l'initiative aux joueurs du Chikhura. Une frappe de Dekanoidze était stoppée par Cabral (6e) puis petit à petit, le Fola équilibrait les échanges avec notamment une reprise de la tête non cadrée de Caron (21e).



Malheureusement, l'embellie était de courte durée dans le camp luxembourgeois. Une frappe d'Ardazishvili surprenait Cabral après 25 minutes de match. Ce but ne changeait rien pour les joueurs du club doyen qui étaient obligés d'inscrire au minimum deux buts pour espérer poursuivre l'aventure mais l'exclusion de Muhamerovic, peu après la demi-heure, compliquait sérieusement la situation.

Malgré ce coup du sort, les Folamen sont revenus avec des intentions offensives avec des possibilités pour Drif (48e) et Mersch (54e) mais le second but du Chikhura, inscrit par Sardalishvili (73e) avant le dernier quart d'heure, a anéanti les derniers espoirs de Klein et de ses partenaires même si, comme au match aller, Sinani convertissait un penalty, consécutif à une faute sur Corral (2-1, 89e).



Il n'y aura donc pas de troisième qualification de rang pour le 2e tour de l'Europa League pour le club doyen.



Chikhura - Fola 2-1

Stade Boris Paichadze Erovnuli Stadioni, arbitrage de M. Petrovic assisté de MM. Udovicic et Lazic (BIH). Mi-temps: 1-0.



Evolution du score: 1-0 Ardazishvili (25e), 2-0 Sardalishvili (73e), 2-1 Sinani (89e sur pen.).



Cartons jaunes: Koripadze (31e), Kashia (72e), Maisashvili (89e) au Chikhura, Bernard (45+1) au Fola.

Carton rouge: Muhamerovic (32e) au Fola



CHIKHURA (4-3-3): Hamzic; Koripadze, Maisashvili, Mamasakhlisi, Chikvaidze; Chikhladze, Kashia (cap), Sardalishvili; Dekanoidze (63e Lekvtadze), Pantsulaia, Ardazishvili (68e Ergemlidze).

Joueurs non utilisés: Mtskerashvili, Chiteishvili, Kamladze, Markozashvili, Megrelishvili.

Entraîneur: Samson Pruidze

FOLA (4-2-3-1): Cabral; Mersch (68e Ouassiero), Klein (cap), Bernard, Sacras; Frere (75e Hadji), Muhamerovic; Corral, Sinani, Seydi; Caron (46e Drif).

Joueurs non utilisés: Hym, Koçur, Domingos, Mura.

Entraîneur: Jeff Strasser