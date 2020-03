Le club doyen a mis à profit le faux pas du Titus Pétange et la défaite du Progrès pour prendre la tête de la BGL Ligue grâce à une meilleure différence de buts à l'issue de la 15e journée de championnat.

Sport 2 min.

Le Fola prend les commandes, le F91 enfonce la Jeunesse

Le club doyen a mis à profit le faux pas du Titus Pétange et la défaite du Progrès pour prendre la tête de la BGL Ligue grâce à une meilleure différence de buts à l'issue de la 15e journée de championnat.

(ER) - Une courte victoire acquise sur le terrain d'Etzella (0-1) grâce à un but de Hadji dans le dernier quart d'heure suffit au bonheur des hommes de Jeff Strasser. Non seulement le Fola signe un deuxième succès de rang en 2020 mais il a surtout mis à profit la baisse de régime de ses rivaux, à commencer par celle de l'ancien leader le Titus Pétange.

Battu il y a une semaine à Dudelange (4-2), le club pétangeois a de nouveau concédé des plumes ce week-end. Sur sa pelouse, les hommes de Carlos Fangueiro ont été tenus en échec sur leur "pelouse" par Rosport (2-2). Les coalisés n'ont toujours pas gagné en 2020 et affichent un étonnant 1 sur 6.

Deuxième du classement avant cette 15e journée, le Progrès s'est fait surprendre à domicile par le Racing 1-2. Il s'agit du premier revers de la saison au stade Jos Haupert pour le club de Niederkorn qui avait pourtant pris les devants dès le premier quart d'heure grâce à Françoise. La suite a été plus délicate à négocier pour les hommes de Roland Vrabec qui ont encaissé deux buts signés Yann Mabella en fin de mi-temps (40e et 87e).

Ryan Klapp a permis aux Dudelangeois de s'imposer à la Frontière face à la Jeunesse. Photo: Vincent Lescaut

Differdange et le F91 en embuscade

Derrière le trio de tête, Differdange et le F91 restent à l'affût. Les Differdangeois ont signé un succès convaincant sur le terrain de Hostert 0-3. Le match s'est joué en cinq minutes avec deux buts en l'espace de quatre minutes pour les visiteurs - Pereira (58e), Vandenbroeck (62e) - avant que Lempereur ne fixe les chiffres à 0-3 dans les arrêts de jeu.

Un clasico dévalué à la Frontière Jeunesse - F91 dimanche (16h) à Esch opposera le quatrième au huitième du classement lors de la 15e journée de BGL Ligue. Bien loin des chocs d'antan! La veille, Pétange (1er) et le Progrès (2e) auront joué à domicile face respectivement à Rosport (12e) et au Racing (7e).

En deux petites semaines, Dudelange a repris cinq points au Titus Pétange. Dimanche, les champions ont enfoncé un peu plus une Jeunesse qui nage en plein doute. Ryan Klapp a inscrit l'unique but de ce clasico. Le F91 compte à présent cinq points de retard sur le Progrès, qu'il affrontera mercredi soir pour le compte de la 16e journée, et sept sur le duo Fola-Titus Pétange.

Dans le bas du classement, le duel entre les deux derniers de classe a tourné à l'avantage de Rodange qui a distancé Muhlenbach 0-3. Une victoire signée Larrière auteur d'un triplé en 11 minutes (29e, 32e et 40e). Conséquence de ce revers pour les Blues Boys, ils se retrouvent lanterne rouge de la compétition.

Enfin Strassen, qui a battu Mondorf 1-0, a renforcé encore un peu plus sa place dans le ventre mou de la BGL Ligue.

Le point

Progrès - Racing 1-2

Strassen - Mondorf 1-0

Etzella - Fola 0-1

Titus Pétange - Rosport 2-2

Hostert - Differdange 0-3



Muhlenbach - Rodange 0-3

Jeunesse - Dudelange 0-1



Le classement

Mercredi 4 mars à 20h 16e journée

Rosport - Jeunesse

F91 - Progrès

Rodange - Titus Pétange

Mondorf - Etzella

Fola - Mühlenbach

Differdange - Strassen

Racing - Hostert