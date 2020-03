Le Fola a remporté le match au sommet de la 17e journée face au Titus Pétange alors que dans le même temps le F91 s'est incliné face au Racing. Du côté de Hostert, René Peters a été débarqué.

Le Fola enchaîne, Hostert lâche Peters

Le Fola a remporté le match au sommet de la 17e journée face au Titus Pétange alors que dans le même temps le F91 s'est incliné face au Racing. Du côté de Hostert, René Peters a été débarqué.

(ER) - Pour la troisième fois de la saison, le Fola a donc pris la mesure du Titus Pétange. En s'imposant 0-1 au stade municipal, le club doyen a conforté sa première place au classement grâce à un but inscrit par Bensi à la demi-heure (29e). Les Pétangeois n'ont toujours pas gagné en 2020 et affichent un bilan de 1 sur 12 avec pour conséquence un recul au classement (4e).

Les hommes de Carlos Fangueiro sont dépassés au classement par Differdange qui a battu Etzella 3-0.

Pétange pour réagir, le Fola pour enfoncer le clou Le choc de la 17e journée oppose dimanche à 16 heures l'Union Titus au leader eschois. Dauphin du doyen, le Progrès pourrait retirer les marrons du feu à la faveur de la réception de Rosport. A noter le débat de la peur entre les deux derniers, qui oppose Mühlenbach à Mondorf.

Sans faire trop de bruit, Paolo Amodio et ses hommes viennent de signer leur quatrième succès de rang depuis la reprise. Differdange retrouve le podium et accuse 2 points de retard sur le Progrès qui a battu Rosport 2-1.

Une victoire importante qui s'est dessinée durant le premier acte à la suite des réalisations de Thill (10e) et Bastos (26e). Le Victoria réduisant le score par Biedermann (67e).

René Peters remercié

Dans le bas du classement, Hostert a subi la loi de Strassen (1-5). Avec un o sur 12, l'USH se retrouve dans la zone rouge et cette quatrième défaite consécutive a été fatale à René Peters.

Ancien joueur, René Peters avait repris l'USH durant l'été 2019. Photo: Yann Hellers

L'entraîneur du Gréengewald a été remercié par ses dirigeants. Il s'agit du deuxième changement d'entraîneur après celui de Fangio Buyse, remercié par Muhlenbach la semaine dernière.

A Dudelange, le poste de Bertrand Crasson a vacillé mais le technicien belge est resté en place malgré la septième défaite de la saison pour le champion. Le F91 a été battu 1-0 par le Racing qui poursuit sa belle série puisque le club de la capitale affiche trois victoires de rang.

Benjamin Runser et Sebastian Szimayer voient double Les leaders du classement des buteurs étant restés muets, les attaquants strassenois, auteurs de deux réalisations chacun, en ont profité pour se rapprocher. A noter aussi, le cinquième but en quatre matches d'Alexis Larriere, le défenseur rodangeois.

La Jeunesse s'est donné un peu d'air et a signé une victoire capitale dans la course au maintien. Les Bianconeri ont dû attendre les arrêts de jeu pour devancer Rodange grâce à un but de Peugnet (93e). Les Eschois n'avaient plus gagné depuis novembre 2019 et un succès en Coupe de Luxembourg à Junglinster (1-2). Enfin Muhlenbach et Mondorf ont partagé 1-1. Un résultat qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes.

Vincent Peugnet a permis à la Jeunesse de distancer Rodange. Photo: Ben Majerus

Le point

Hostert - Strassen 1-5

Etzella - Differdange 0-3

Muhlenbach - Mondorf 1-1

Jeunesse - Rodange 2-1

Progrès - Rosport 2-1

Racing - Dudelange 1-0

Titus Pétange - Fola 0-1

Le classement

La 18e journée

Samedi 18h

Fola - Jeunesse

Rodange - Progrès

Dimanche 16h

Rosport - Racing

F91 - Hostert

Mondorf - Titus Pétange

Differdange - Muhlenbach

Strassen - Etzella