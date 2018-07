L'ivresse des matches européens a contaminé le Fola la saison dernière. Le club doyen va goûter à nouveau à l'Europa League avec un double affrontement face aux Kosovars du FC Pristina. La carotte s'appelle le Racing Genk.

Le Fola en reprendrait bien une tranche

Christophe NADIN

La gueule de bois du lendemain a poursuivi le Fola pendant quelques semaines la saison dernière. Peut-être parce que la cuite fut à la hauteur de l'événement. Franchir deux tours européens, ça vous change un club! Ça en perturbe aussi son horloge biologique.

Le club doyen a puisé tellement de bonheur sur la scène continentale qu'il s'apprête à y replonger la tête la première ce mercredi à 18h. «On a retenu les leçons de la saison dernière et on a procédé à quelques ajustements», concède Pascal Welter.

Le directeur sportif évoque notamment les charges de travail qui ont pénalisé le groupe. «Non seulement les matches d'Europa League étaient intensifs, mais les rencontres amicales disputées le week-end l'étaient aussi. Tout le groupe s'est retrouvé logé à la même enseigne et les blessures nous ont plombés.»

Cette saison, l'intensité a été le leitmotiv des deux premières semaines de préparation puis Thomas Klasen a davantage dosé les séances avec davantage d'unités matinales. Une approche parsemée de matches amicaux bien négociés avec un groupe dont les lignes n'ont finalement guère bougé.

«On a veillé à ce que tous les postes soient doublés, mais les nouvelles recrues ne seront pas toutes opérationnelles. Achraf Drif s'est cassé le gros orteil et n'a pas encore repris avec le groupe. Guillaume Mura s'est joint au groupe plus tard en raison de la finale de la Coupe. Dejvid Sinani, lui, est d'attaque», souligne Pascal Welter qui ne manque pas d'évoquer Rodrigue Dikaba dans ce nouveau casting. «Il a pris son rôle très à cœur dès le début et fait déjà figure de patron dans l'entrejeu.»

«Ce sera du 50/50»

Le Fola posera le premier jalon de son parcours européen ce mercredi au stade Emile Mayrisch. «J'aurais préféré jouer l'aller là-bas, mais on a aussi franchi l'écueil de Milsami en disputant le premier match à domicile», poursuit Pascal Welter.

Cette fois, ce sont les Kosovars du FC Pristina qu'il faudra distancer pour s'ouvrir les portes d'un deuxième tour qualificatif plus prestigieux face aux Belges de Genk. Le Fola n'a rien laissé au hasard dans sa préparation puisque Thomas Klasen est allé espionner l'adversaire des Balkans à Gibraltar au tour précédent alors que Pascal Welter était un observateur attentif du match retour gagné 5-0 face au FC Europa la semaine dernière à Mitrovica.

«Ce sera du 50/50. Pristina met beaucoup d'agressivité dans son jeu et devant, ça galope», explique le directeur sportif. «Ils jouent en 4-4-2. C'est plus fort que Milsami. Il faudra notamment être vigilant sur les phases arrêtées et sur les rentrées en touche effectuées par les latéraux et qui retombent au cœur du grand rectangle.»

Welter a aussi décelé des faiblesses qu'il garde secrètement afin de contrer cette équipe qui compte plusieurs joueurs africains. Le Fola devra forcer un résultat positif dès ce mercredi car le match retour ne s'annonce pas de tout repos.