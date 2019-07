A l'instar des deux dernières saisons, le Fola ambitionne de franchir le cap du 1er tour de l'Europa League mais à l'issue de la manche aller, perdue 1-2, le club doyen se retrouve en ballottage défavorable avant d'affronter le Chikhura ce mercredi.

Sport 2 min.

Le Fola en équilibre précaire face au Chikhura

Eddy RENAULD A l'instar des deux dernières saisons, le Fola ambitionne de franchir le cap du 1er tour de l'Europa League mais à l'issue de la manche aller, perdue 1-2, le club doyen se retrouve en ballottage défavorable avant d'affronter le Chikhura ce mercredi.

Depuis l'été 2016, le Fola a toujours eu le bon goût de franchir le cap du 1er tour de l'Europa League. C'est avec cette idée en tête que le staff et les joueurs du club ont rallié la Géorgie au terme d'un voyage entamé dimanche. Certes le Chikhura Satchkhere n'a rien d'une montagne, ni d'un cador du football européen mais la victoire acquise 2-1 sur la pelouse du stade Emile Mayrisch place le club géorgien dans une situation idéale avant d'aborder ce match retour.



«Vu le résultat du match aller, nous serons obligés de marquer au moins deux fois pour espérer nous qualifier. Ce résultat n'est pas bon mais nous ne serons pas la première équipe à renverser la vapeur. Mon sentiment à propos de ce duel n'a pas changé depuis l'aller, j'ai toujours dit que ce match se disputera sur 180 minutes, nous en sommes à la mi-temps», avance Jeff Strasser. Un contexte difficile mais loin d'être insurmontable dans le chef du club doyen qui devra veiller à corriger quelques lacunes entrevues, il y a moins d'une semaine.



Devant son public, le Fola, qui a livré une première mi-temps intéressante avant de subir les événements en début de seconde période, n'est pas parvenu à tirer profit de ses moments forts comme sur les deux possibilités dont ont hérité Seydi et Caron. «On a constaté que les joueurs Chikhura s'étaient montrés plus tueurs que nous. Ils ont aussi joué la provocation à plusieurs reprises et ont hérité de quelques coups francs, nous devrons être attentifs à cela, on doit s'adapter à cette situation», poursuit le cornac eschois.



Même si le Fola va devoir marquer au minimum deux fois pour avoir la chance d'affronter au prochain tour les Ecossais d'Aberdeen ou les Finlandais de Rovaniemi, il ne va pas le faire de manière inconsidérée. «Pas question de tomber dans le piège tendu par nos adversaires même si, à un certain moment, nous devrons prendre des risques et évoluer de façon plus offensive», concède encore l'ancien joueur de Kaiserslautern.

Fidèle à son habitude, l'entraîneur eschois n'a rien dévoilé sur son onze départ mais il est possible qu'il fasse l'un ou l'autre ajustement sur le plan offensif, si pas au coup d'envoi au moins durant la rencontre qui se déroulera ce mercredi (18h) dans la capitale Tbilisi sur la pelouse du Boris Paichadze Erovnuli Stadioni.

Moussa Seydi lors de la confrontation aller. Les Eschois devront faire preuve d'efficacité pour renverser le Chikhura. Photo: Yann Hellers

Le cadre du Fola: Hym, Cabral, da Costa; Bernard, Caron, Corral, Correia, Domingos, Drif, Freire, Hadji, Klein, Koçur, Mersch, Muharemovic, Mura, Ntemo, Ouassiero, Sacras, Seydi, Sinani.

Absents: Bensi et Dikaba.

Arbitres: Dragan Petrovic assisté de Sreten Udovicic et Damir Lazic (BIH).