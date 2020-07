Après la découverte de trois joueurs testés positifs au covid-19 la semaine dernière, pas d'autres contaminations dans le vestiaire eschois. Aussi le club reprend-il sereinement sa préparation pour les échéances fixées. A savoir: le 18 ou 19 août en Coupe d'Europe, et le 23 août pour la reprise de la BGL Ligue.

Sport 3 min.

Le Fola en bon ordre de marche

Jean-François COLIN Après la découverte de trois joueurs testés positifs au covid-19 la semaine dernière, pas d'autres contaminations dans le vestiaire eschois. Aussi le club reprend-il sereinement sa préparation pour les échéances fixées. A savoir: le 18 ou 19 août en Coupe d'Europe, et le 23 août pour la reprise de la BGL Ligue.

Le 20 juillet dernier, la nouvelle avait provoqué une secousse dans le microcosme du foot luxembourgeois : trois joueurs du Fola Esch venaient d'être testés positifs. Parmi les 33 clusters identifiés la semaine dernière par le ministère de la Santé, il s'agissait du tout premier observé dans la bulle sportive.

Huit jours plus tard, la préparation de la nouvelle saison suit son cours normalement, au stade Emile Mayrisch. «Show must go on», aurait volontiers entonné Freddy Mercury en la circonstance. «Nous jouerons bien notre premier tour qualificatif de Ligue des champions le 18 ou le 19 août comme prévu», affirme Gilbert Goergen, le vice-président du club doyen.

Trois joueurs du Fola infectés par le covid-19 Plusieurs sportifs du club luxembourgeois ont été testés positifs au covid-19. L'équipe et le personnel technique ont été placés en quarantaine.

Après la découverte des trois cas de covid-19, l'ensemble du groupe a subi de nouveaux tests. Tous se sont avérés négatifs. Un verdict identique constaté mercredi passé chez les joueurs du club belge de Charleroi, adversaire du Fola en amical deux jours avant le dépistage des Luxembourgeois.

Bonne nouvelle donc : «Les trois gars atteints du coronavirus se portent bien», précise le dirigeant eschois. «Ils sont bien sûr toujours maintenus en quarantaine et ne disputeront pas le match amical prévu mercredi soir contre le FC Differdange 03», poursuit Gilbert Goergen. Une rencontre qui se déroulera au Parc des Sports d'Oberkorn, alors que la Ville d'Esch-sur-Alzette vient tout juste de décréter le huis clos strict et obligatoire pour toutes les rencontres amicales jouées sur le territoire de la commune.

La Ligue des champions s'achèvera le 23 août La finale de la C1 2019-2020, compétition suspendue mi-mars à cause du coronavirus, aura lieu le dimanche 23 août à Lisbonne. Elle sera jouée à l'issue d'un tournoi final inédit réunissant huit équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août, a annoncé l'UEFA mercredi.

Le huis clos, voilà probablement ce qui attend le Fola dans son match du premier tour qualificatif de la Ligue des champions 2020-2021 que les Rouge et Blanc sont appelés à disputer soit le 18, soit le 19 août. «Les règles de l'UEFA sont assez sévères», rappelle Gilbert Goergen.

Échaudée par le douloureux souvenir de la rencontre Valence-Atalanta Bergame, qui avait agi comme un véritable incubateur du virus début mars, l'UEFA devrait prendre des mesures sanitaires drastiques. Ainsi, selon le vice-président eschois, «on peut en effet envisager un huis clos. Nous nous préparons en tout cas à toutes les éventualités, qu'il y ait une vente de tickets ou pas».

Des tests covid-19 pour les clubs «européens» En partant du principe que l'UEFA imposera à tous les clubs qui participeront aux compétitions continentales de faire préalablement tester les joueurs et leur encadrement, la FLF a proposé ses services. C'est ainsi que la fédération diligentera des analyses dans tous les clubs qui le souhaitent.

Pour rappel, ce match qualificatif de C1 se jouera - une fois n'est pas coutume - en une seule manche, et donc les hommes de Sébastien Grandjean ne sont pas encore certains de le disputer au stade Emile Mayrisch. Tout dépendra du tirage au sort prévu le 9 août à Nyon.

Si au Fola - tout comme d'ailleurs au sein des trois autres clubs qualifiés pour les compétitions européennes -, l'ensemble des joueurs et de l'encadrement se font régulièrement tester «à raison d'une fois par semaine», ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres clubs du pays. Pour Gilbert Goergen, «la FLF devrait instaurer la règle selon laquelle tous les clubs doivent subir des tests avant de commencer le nouveau championnat». Une nouvelle levée de BGL Ligue à 16 équipes dont le coup d'envoi reste à ce jour fixé au 23 août.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.