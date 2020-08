Le Fola échoue à Tiraspol Il y a 34 minutes Battus 0-2 au FC Sheriff mercredi en manche unique, les hommes de Sébastien Grandjean quittent la Ligue des champions dès le premier tour préliminaire. Ils disputeront le deuxième tour qualificatif de l'Europa League le 17 septembre.

(JFC, avec bob) - Des mois de travail acharné, des semaines de préparation intensive, quelques jours stressants et 90 minutes de combat, avec à l'arrivée... aucune récompense. Le Fola Esch s'est incliné 2-0 mercredi en Moldavie face au FC Sheriff Tiraspol en joute unique du premier tour de qualification de la Ligue des champions 2020-2021. Une défaite par K.-O.

Dans la peau de l'outsider face à une formation constellée de joueurs étrangers davantage rodés au niveau international, la formation eschoise a fait preuve de courage pour son match officiel de reprise après cinq mois d'inactivité. Dans une enceinte vide - huis clos oblige - c'est le Fola qui fournit la meilleure impression en début de partie, en ayant la possession du ballon, en affichant les meilleures intentions et en se créant les plus belles occasions.

«Un but malheureux»

Hélas, ni Sinani, ni Bensi, ni Ouassiero ne parviennent à concrétiser et les visiteurs sont punis peu après la demi-heure de jeu. Suite à une passe malencontreusement déviée, Mioc glisse le ballon à l'attaquant camerounais Abang, qui ne laisse aucune chance au gardien de Fola, Cabral (1-0, 36e).

«Nous étions clairement la meilleure équipe en première mi-temps, et nous encaissons un but malheureux», regrette Grandjean. Sous les encouragements de son entraîneur et du banc des remplaçants, le onze eschois repart résolument de l'avant espérant forcer une égalisation rapide, mais c'est au contraire l'envoi à distance du Croate Boban qui vient lécher le poteau de Cabral juste avant le repos.

Dès la reprise, le Sheriff affiche un tout autre visage. Les joueurs de Zoran Zekic ont cette fois la maîtrise du jeu et pressent pour doubler la mise. Le tournant de la rencontre intervient à la 56e minute, lorsque le gardien moldave Celeadnic accroche Sinani dans le rectangle. Une phase plus que litigieuse qui laisse pourtant l'arbitre hongrois, M. Berke de marbre... au grand dam des visiteurs. «Le penalty était évident pour moi», s'insurgeait Sébastien Grandjean après les débats. «C'est l'action décisive du match. Cette erreur nous a coûté la partie.»

Dans le cinquième quart d'heure, le Fola parvient à équilibrer les échanges, mais sans toutefois se créer de nouvelles occasions. Une égalisation qui mènerait les deux équipes aux prolongations demeure envisageable, jusqu'au coup de grâce porté par le remplaçant croate Lukic à la 81e minute (2-0). Le Fola est éliminé de la Ligue des champions... «Je suis très fier de mon équipe. Au final, tout s'est joué sur des détails. Le Sheriff a converti 50% de ses occasions de but, nous zéro», avouait le cornac belge au coup de sifflet final.

Le club doyen peut à présent se concentrer pleinement sur l'entame du championnat, avec au menu un sémillant derby de la Métropole du Fer samedi (20h) face à la Jeunesse. «Nous disposons d'assez de temps pour récupérer et bien préparer le derby», considère Sébastien Grandjean. Quant à la campagne européenne, c'est sur le terrain de l'Europa League qu'elle se poursuivra désormais, avec à nouveau une joute unique prévue le 17 septembre à l'occasion du deuxième tour qualificatif de la C3.

Sheriff Tiraspol - CS Fola Esch 2-0 Premier tour de qualification de la Ligue des champions, stade Krytvyi futbolnyi Manesh, match à huis clos sur décision de l'UEFA, arbitrage de M. Berke, assisté de MM. Toth et Szert (HUN). Mi-temps: 1-0. Évolution du score: 1-0 Abang (6e), 2-0 Lukic (81e). Cartons jaunes: Parra au FC Sheriff: Sinani, Sacras, Pimentel et le coach Grandjean au Fola. FC SHERIFF TIRASPOL: Celeadnic, Peteleu, N'Diaye, Obilor, Cristiano, Parra (90+3 Veloso), Mioc, Petro, Boban (88e Blyznychenko), Abang, Castaneda (67e Lukic). CS FOLA ESCH: Cabral, Ouassiero (80e Drif), Klein, Delgado, Sinani (82e Freire), Dikaba (62e Hadji), Pimentel, Sacras, Diallo, Caron, Bensi.

